Более тысячи российских туристов застряли в аэропортах Москвы и Турции
Свыше тысячи российских путешественников столкнулись с проблемами при перелётах в Турцию и обратно в Россию. Причиной стали масштабные задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines, сообщает издание Shot.
В московском аэропорту Внуково отложены сразу несколько вылетов на турецкие курорты: пассажиры одного из рейсов проводят в ожидании уже 12 часов. Кроме того, задержаны два рейса в Анталью. Трудности возникли и на маршрутах в обратном направлении: рейс из Даламана в Москву не может отправиться уже десять часов. Люди вынуждены оставаться в аэропорту, не имея возможности оперативно покинуть его.
На данный момент авиакомпания не раскрыла причины серьёзного нарушения графика полётов. Пассажиры выражают недовольство из‑за дефицита информации и недостаточной поддержки со стороны перевозчика.
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