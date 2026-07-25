Более тысячи российских туристов застряли в аэропортах Москвы и Турции

В московском аэропорту Внуково отложены сразу несколько вылетов на турецкие курорты: пассажиры одного из рейсов проводят в ожидании уже 12 часов. Кроме того, задержаны два рейса в Анталью. Трудности возникли и на маршрутах в обратном направлении: рейс из Даламана в Москву не может отправиться уже десять часов. Люди вынуждены оставаться в аэропорту, не имея возможности оперативно покинуть его.



На данный момент авиакомпания не раскрыла причины серьёзного нарушения графика полётов. Пассажиры выражают недовольство из‑за дефицита информации и недостаточной поддержки со стороны перевозчика.

Ранее тысячи людей застряли в пробке на Байкале, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

