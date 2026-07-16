СМИ: Черногория рассматривает введение визового режима с Россией и Белоруссией

В частности, черногорская газета Dan сообщает, что решение о введении виз для россиян и белорусов связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого Черногории следует привести свою визовую политику в соответствие с правилами объединения.

Источник издания утверждает, что после введения виз для граждан России и Белоруссии, аналогичные меры могут быть распространены на граждан Турции, Китая, Катара и ОАЭ.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что в 2026 году число выдач шенгенских виз россиянам увеличилось на 12%.