«Менее 1%»: Кому из россиян откажут в шенгенской визе в 2026 году
Артур Мурадян заявил НСН, что таких случаев, как с Артемием Лебедевым, когда конкретному человеку запрещают въезд в Европу, крайне мало.
Лучше всего россиянам выдают шенген Греция, Франция и Италия, а процент отказов остается низким. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Испанский визовый центр BLS International увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней, сообщается на сайте компании. Решение принято из-за возросшего числа заявлений. Гражданам рекомендовали подавать документы на визу заранее. Помимо этого, итальянский визовый центр AVS увеличил время обработки документов для шенгена до 60 дней. Изменения были также связаны с большим количеством заявок. Мурадян раскрыл, кто в этом виноват.
«Во всех увеличениях срока виноваты даже не визовые центры, а дипломаты ЕС. Это связано с тем, что сейчас каждая поездка требует нового обращения за визой, поскольку многократные визы выдавать перестали. Особенно тем, кто привык ездить в Европу. Плюс, конечно, есть сезонный фактор. И, безусловно, все это приводит к тому, что в летние месяцы нагрузка на визовые центры высокая, они вынуждены увеличивать сроки рассмотрения. Но не надо было ограничивать выдачу многократных виз, это никак не повлияло на путешественников, просто завалило бюрократической работой подрядчика», - рассказал он.
Также он раскрыл, куда россияне сейчас активно обращаются за шенгеном.
«В Италию, которая ранее тоже анонсировала увеличение срока рассмотрения вплоть до 60 дней, и во Францию. Там тоже довольно большие сроки рассмотрения. Оперативно рассматривает греческое консульство, но они тоже ставят сроки поездок строго в рамках выдачи визы, еще и очень жестко отслеживают, чтобы не нарушались правила въезда и выезда», - отметил он.
При этом Мурадян раскрыл, что процент отказов низкий и в основном касается неправильно поданных документов.
«Как правило, отказы делятся на несколько типов: реальные отказы, когда человеку не хотят разрешать въезд, и отказы из-за документов. В первом случае это менее 1% от всех поданных заявлений. И есть возвраты документов, связанные с неполным комплектом, с неверными данными. Там туристы вполне имеют право повторно обратиться за получением визы. Здесь, как правило, очень маленький процент отказов. В основном есть такие знаковые отказы, как в случае с Артемием Лебедевым (российский дизайнер и блогер. - Прим. НСН), когда ему отказали во французской визе. То есть в таком случае прямо в паспорт ставится штамп с отказом», - подытожил он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что в 2026 году число выдач шенгенских виз россиянам увеличилось на 12%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мишустин согласился резать неэффективные форумы ради экономии
- Депутаты призвали предупреждать о фонограмме на концерте до оплаты билета
- Шаман раскрыл истинные цели загадочной партии «Мы»
- Минфин: Условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября
- Россиян предупредили о мошенниках под видом частных медслужб
- «Менее 1%»: Кому из россиян откажут в шенгенской визе в 2026 году
- Влияние Старого света: Почему в Калининград пришла экстремальная жара
- Таможенники опровергли доначисления утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили
- Кинопарк «Москино» отобрал у «Доброфеста» палатки
- В России объяснили, зачем Украине нужно сотрудничество с наркокартелями Мексики