Лучше всего россиянам выдают шенген Греция, Франция и Италия, а процент отказов остается низким. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Испанский визовый центр BLS International увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней, сообщается на сайте компании. Решение принято из-за возросшего числа заявлений. Гражданам рекомендовали подавать документы на визу заранее. Помимо этого, итальянский визовый центр AVS увеличил время обработки документов для шенгена до 60 дней. Изменения были также связаны с большим количеством заявок. Мурадян раскрыл, кто в этом виноват.

«Во всех увеличениях срока виноваты даже не визовые центры, а дипломаты ЕС. Это связано с тем, что сейчас каждая поездка требует нового обращения за визой, поскольку многократные визы выдавать перестали. Особенно тем, кто привык ездить в Европу. Плюс, конечно, есть сезонный фактор. И, безусловно, все это приводит к тому, что в летние месяцы нагрузка на визовые центры высокая, они вынуждены увеличивать сроки рассмотрения. Но не надо было ограничивать выдачу многократных виз, это никак не повлияло на путешественников, просто завалило бюрократической работой подрядчика», - рассказал он.

Также он раскрыл, куда россияне сейчас активно обращаются за шенгеном.

«В Италию, которая ранее тоже анонсировала увеличение срока рассмотрения вплоть до 60 дней, и во Францию. Там тоже довольно большие сроки рассмотрения. Оперативно рассматривает греческое консульство, но они тоже ставят сроки поездок строго в рамках выдачи визы, еще и очень жестко отслеживают, чтобы не нарушались правила въезда и выезда», - отметил он.