Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая
В России продлили безвизовый режим для граждан Китая. Как пишет RT, соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, безвиз для граждан КНР был продлён до 31 декабря 2027 года.
Ранее официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь заявил, что Пекин продлит безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «Радиоточке НСН», что благодаря отмене виз турпоток из РФ в Китай может вырасти на 100-150%.
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