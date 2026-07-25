В ГД призвали использовать ИИ в ускорении технологических процессов в культуре
Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в беседе с ТАСС поделилась своим взглядом на роль искусственного интеллекта в современных технологических процессах.
По её мнению, ИИ следует применять как инструмент для ускорения различных технологических процессов — при этом ключевым остаётся человеческий контроль. Депутат подчеркнула: важно, чтобы человек оставался главным пользователем ИИ, а не наоборот, и чтобы возможности технологии использовались исключительно в интересах общества. При этом, как отметила Казакова, к вопросу нужно подходить с особой осмотрительностью.
Отдельное внимание, считает парламентарий, стоит уделить правовой защите представителей культурной сферы. Есть риск, что произведения, изображения и образы деятелей культуры могут быть задействованы в работе ИИ, и это требует регулирования. Казакова акцентировала необходимость разобраться, как защитить права авторов, актёров и других работников культуры — в частности, предотвратить неправомерное использование их изображений, картин и иных творческих работ.
Депутат выразила надежду на то, что в перспективе появится специальный рамочный закон, который будет регулировать применение ИИ в культурной сфере. В заключение Казакова заявила, что человек должен оставаться главным в отношениях с технологиями — ИИ не должен диктовать условия. Она особо отметила ценность живого творчества и работы реальных актёров: их не следует подменять искусственным интеллектом.
По мнению кинорежиссера и сценариста Николая Бурляева, искусственный интеллект в кинематографе дает большие возможности, но применять его нужно локально и относиться к технологии с осторожностью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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