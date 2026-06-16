Если зарплата туриста составляет хотя бы 130 тысяч рублей – это практически гарантированная виза в Европу, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Потери россиян из-за шенгенских визовых отказов достигли почти полумиллиарда рублей. На фоне повышения консульских сборов и сокращения выдачи многократных виз европейские направления постепенно превращаются в нишевый продукт, доступный лишь узкому кругу организованных туристов, пишут «Известия». Мкртчян раскрыл, у кого нет шансов получить визу.