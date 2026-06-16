«Грубо говоря, у нас 700 тысяч заявителей на визу, отказывают примерно 5%. Это 35 тысяч человек, тратят они примерно 150 евро. В сумме это выходит 420 миллионов. Но в реальности это копейки. В среднем один человек теряет 12 тысяч рублей, это не такие огромные деньги. Я бы не стал драматизировать ситуацию. У нас в этом году рост по шенгену составляет 12%, выдают больше. Желающих подаваться еще больше, но мы многим отказываем. Все отказы в итоге — это люди, которые не соответствовали параметрам, но рискнули. А параметры — это зарплата и деньги на счету. Некоторые люди готовы рисковать», — объяснил он.

По его словам, только пять стран активно выдают шенгенскую визу россиянам, также небольшой процент отказов у Великобритании.

«Какие страны дают визу? Пять стран дают сегодня 95% всех виз. Это Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия, я называю в порядке убывания. Остальные 5% виз дают все другие страны, включая Германию, Австрию, Данию и так далее. Особняком стоит Великобритания, у Великобритании процент отказа всего 2,3%. Это не шенген, но все равно Европа», — добавил собеседник НСН.

Спрос россиян на туры в Грецию вырос на 57%, также на лето продаются Италия и Франция, заявил ранее НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

