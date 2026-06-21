СМИ: В Японии повысили визовый сбор для иностранцев

Японские власти приняли решение повысить визовые сборы для иностранцев, сообщает The Japan Times.

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По данным издания, это произойдет впервые с 1978 года. Визы подорожают в пять раз - с 3 тыс. ¥ (около 1,3 тыс. рублей) до 15 тыс. ¥ (около 6,8 тыс. рублей) за однократную визу и с 6 тыс. ¥ (около 2,7 тыс. рублей) до 30 тыс. ¥ (около 13,6 тыс. рублей) за многократную визу. Новые сборы будут применяться к заявлениям, поданным 1 июля или позднее.

По словам японских властей, на данный шаг было решено пойти из-за высоких показателей инфляции и ослабления иены. Правительство Японии планирует использовать дополнительные доходы для расширения программ на японском языке и усиления мер по борьбе с незаконным пребыванием в стране.

Японский визовый центр теперь требует не одно спонсорское письмо на всю семью в рамках поездки, а отдельный документ для каждого туриста, что делает получение визы более сложным с бюрократической стороны, сказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмВизаЯпония

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