В Госдуме усомнились в реализации визовых ограничений для граждан России

Председатель комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что возможные визовые запреты со стороны ЕС принесут больше убытков самой Европе. Своим мнением парламентарий поделился в интервью изданию «Лента.ру».

Депутат подчеркнул, что любые меры в сфере туризма носят обоюдоостный характер. При этом он напомнил, что европейских партнеров долгое время воспринимали русских путешественников как источник заработка, поэтому финансовые потери в первую очередь лягут на европейскую сторону.