В Госдуме усомнились в реализации визовых ограничений для граждан России
Председатель комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что возможные визовые запреты со стороны ЕС принесут больше убытков самой Европе. Своим мнением парламентарий поделился в интервью изданию «Лента.ру».
Депутат подчеркнул, что любые меры в сфере туризма носят обоюдоостный характер. При этом он напомнил, что европейских партнеров долгое время воспринимали русских путешественников как источник заработка, поэтому финансовые потери в первую очередь лягут на европейскую сторону.
По мнению парламентария, заявления европейских чиновников имеют популистский характер и преследуют внутриполитические интересы. Тарбаев уверен, что европейские политики просто соревнуются в громкости антироссийских высказываний, а в реальную реализацию таких жестких визовых ограничений он верит с трудом.
Со стороны России возможный запрет принесет дискомфорт и разочарование туристам, которые планировали поездки в страны Европейского союза, считает депутат. При этом основной финансовый удар придется на отечественных туроператоров, которые зарабатывают на организации поездок российских путешественников за рубеж.
Ранее депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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