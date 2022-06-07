Пересели на авто: Закрытие аэропортов не снизило спрос на отдых у Черного моря

Из-за отмены рейсов в южные регионы России граждане стали чаще путешествовать на собственных автомобилях, либо выбирать другие направления для отдыха. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Ранее СМИ сообщили, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июля по 30 сентября 2022 года отменила рейсы в Анапу, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Уманский считает это правильным решением.