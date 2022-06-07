Пересели на авто: Закрытие аэропортов не снизило спрос на отдых у Черного моря
Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский в эфире НСН рассказал, что россияне продолжают путешествовать, несмотря на отмену авиарейсов на юг.
Из-за отмены рейсов в южные регионы России граждане стали чаще путешествовать на собственных автомобилях, либо выбирать другие направления для отдыха. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
Ранее СМИ сообщили, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 июля по 30 сентября 2022 года отменила рейсы в Анапу, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Уманский считает это правильным решением.
«Никто сейчас уже не берется прогнозировать реальные даты открытия юга России. Пассажиры испытывают неудобства из-за постоянных переносов дат вылетов, отмены рейсов, перебронирования и так далее. Причина этому то, что авиакомпании с февраля сохраняли даты полетов и продавали билеты на эти числа, а потом возникали сложности, в том числе у самих авиакомпаний. Деньги туристам не всегда возвращаются: авиакомпания предоставляет ваучеры. Если мы сейчас не видим перспектив, что самолеты полетят в течение ближайшего времени, мне кажется, авиакомпаниям было бы разумно прекратить полеты и продажи билетов, чтобы не создавать лишние сложности и себе, и потребителям», - заметил он.
При этом, по его словам, проблемы с авиаперевозками не привели к сокращению турпотока в России.
«Каждую неделю, в день объявления переноса рейса на юг России несколько десятков людей регулярно аннулируют свои поездки. Это говорит о том, что люди заранее бронировали и перелет, и проживание. При этом значительная часть граждан переориентировалась на другие транспортные средства: либо на ж/д, либо на собственные автомобили. Или переориентировались на другие регионы. Согласно нашей статистике по бронированию на сезон, в целом спрос на отдых в этом году не уступает показателям поездок в России в прошлом году. То есть эта транспортная проблема не сократила потребление. Очевидно, в этом году значительная часть людей поедет на собственных автомобилях. Количество бронирований туристами, которые планируют поехать на машинах, выросла на 25%», - добавил Уманский.
Он также отметил, что путешествовать на поезде невыгодно.
«Наибольшему риску от отсутствия авиаперевозок подвержены отели высокого уровня. Потому что туристы таких отелей реже выбирают автомобили в качестве средства доставки себя до места отдыха. При этом Крым – это не тот регион, где превалирует высокий уровень размещения. В целом это достаточно бюджетное направление для отдыха. В то же время на поезде уже давно невыгодно путешествовать. Плюс-минус стоимость перевозки на железнодорожном и авиационном транспорте сопоставима. В обоих случаях существует динамическое ценообразование. Но бывает, что последние билеты на самолет продаются за космические деньги, чего не встретишь в ж/д», - заключил гендиректор национального туроператора «Алеан».
Ранее Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закон об электронных путевках даст туристам гарантии того, что в их сделке по покупке тура нет мошенников, россияне будут уверенны, что точно смогут отправиться на отдых.
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