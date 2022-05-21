Экономист предсказал рост цен на внутренних направлениях туризма к лету

Цены на туристических направлениях внутри России к лету вырастут на 20-30 процентов, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

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Как отметил эксперт, увеличение цен перед летом — стандартная ситуация в сфере туризма. При этом Черников указал на нестабильную ситуацию с бронированием, которая сложилась сейчас.

Эксперт отметил, что Ростуризм фиксирует рост бронирований по «природным»направлениям внутреннего туризма. Однако число планируемых путешествий увеличивается «неуверенно, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой».

«Похоже, что цены на внутренних направлениях должны к лету вырасти на 20-30 процентов, как и авиабилеты (правда, здесь рост предполагается где-то на 10 процентов)», — заключил Черников.

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ФОТО: РИА Новости
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