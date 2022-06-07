«Уральские авиалинии» отменили рейсы на юг России до 30 сентября

«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — отмечается в сообщении.

Пассажиры, которые приобрели билеты в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж с вылетами до 30 сентября, могут оформить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения.

Кроме того, «Уральские авиалинии» предлагают обменять билеты на ближайшие даты (+/- 4 дня) в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву. Однако такая возможность недоступна для субсидированных тарифов, пишет Ura.ru.

