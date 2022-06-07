«Уральские авиалинии» отменили рейсы на юг России до 30 сентября
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в некоторые аэропорты южных регионов страны до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — отмечается в сообщении.
Пассажиры, которые приобрели билеты в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж с вылетами до 30 сентября, могут оформить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения.
Кроме того, «Уральские авиалинии» предлагают обменять билеты на ближайшие даты (+/- 4 дня) в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву. Однако такая возможность недоступна для субсидированных тарифов, пишет Ura.ru.
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