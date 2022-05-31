«Страховка важнее скидки»: Союз турагентств указал на опасность покупок экскурсий на улице

Накануне РИА Новости сообщило, что ДТП в Анталье, где, по предварительным данным, пострадали россияне, произошло с туристами, ехавшими с экскурсии от одного из уличных агентств.

«Опасность покупки экскурсий на улицах в других странах в этом и заключается. Если вдруг что-то с человеком случается, то ответственность несет только он сам. Когда вы покупаете экскурсии у туроператора, с которым вы отправились отдыхать, то вас и лечат за счет страховки, и туроператор несет за вас ответственность. Порой разница в пять долларов в цене выливается потом в тяжелые последствия. На улице экскурсии дешевле на 10-20% максимум. Нужно отдельно страховать свою жизнь, если купили экскурсии на улице», - сказал Голов.

В результате ДТП в Анталье пострадали 11 туристов и водитель. Пострадавшие были доставлены в больницы районов Кумлуджа и Финике.

