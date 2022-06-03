«После возвращения турецких чартеров»: Россиянам рассказали, когда подешевеют туры в Турцию

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал, что за год цены на отдых в Турции изменились из-за скачка курса валют. 


Туры в Турцию для россиян могут подешеветь из-за возвращения чартерных рейсов турецкого перевозчика, но пока из некоторых городов России туда иногда приходится летать с пересадками. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Ранее вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что отдых в Турции для россиян подешевеет за счет скидок в 30%. Голов объяснил, с чем может быть связано сокращение цен на поездки в эту страну.

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«Сейчас готовится возобновление полетной программы чартерными перевозками турецкой авиакомпанией. Возможно за счет этого будут дешеветь поездки. Даже если эта тенденция проявится, то это будет в ближайшее время. Потому что, с учетом того, что у нас сейчас резко сократился авиапарк, и мы не можем летать в недружественные страны, хотя Турция и дружественная нам страна, но есть угроза, что наши самолеты там арестуют. Полетная программа из регионов резко сокращена. У нас раньше самолеты летали в Турцию практически из всех городов миллионников. Сейчас нет, поэтому иногда в Турцию даже приходится летать через Сочи», - рассказал он.

В то же время, по его словам, путевки в Турцию подорожали из-за ситуации, связанной с курсом валют.

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«Безусловно, Турция остается самым популярным зарубежным направлением. Альтернатив для нее очень мало. По сравнению с прошлым годом цены на туры в Турцию выросли, потому что были скачки доллара. Раннее бронирование было по одной цене, сейчас цена другая. Доллар опять упал, но есть сложности с переводом денежных средств», - заключил президент Союза туристических агентств.

Ранее Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что покупать экскурсии на улице в других странах опасно, так как если с человеком что-то случится, то за него никто не будет нести ответственность.

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