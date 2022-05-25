«Россияне точно отдохнут»: Названы плюсы закона об электронных путевках
Туристический рынок станет более прозрачным, а туристы получат 100-процентную гарантию своей поездки, заявил в эфире НСН Илья Уманский.
Закон об электронных путевках даст туристам гарантии того, что в их сделке по покупке тура нет мошенников, россияне будут уверенны, что точно смогут отправится на отдых, заявил руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Совфед одобрил закон о единой информационной системе «Электронная путевка». Согласно закону, туроператоры будут обязаны вносить в нее данные о бронировании и оплате турпродукта.
«За функционирование этой системы будет отвечать государство. Туристы будут знать, что их тур учтен и зафиксирован в государственном реестре. Они будут уверенны, что нет никаких мошенников в структуре сделки. Это гарантия того, что туристы точно отправятся на отдых. Сейчас у туроператоров действует такой механизм защиты туристов, как финансовая гарантия. Четкий учет количества туристов позволит соотносить количество туров и туристов, отправляющихся на отдых, с теми финансовыми гарантиями, которые туроператор заявляет. Это такой дополнительный элемент контроля», - сказал Уманский.
По его словам, закон направлен на прозрачность и цифровизацию туристического рынка. Также Уманский отметил, что система «Электронная путевка» поможет туроператорам справляться с форс-мажорными ситуациями, которые могут произойти с туристами.
«На протяжении последних трех лет некоторые туроператоры уже тестировали эту систему. Ничего нового для туроператоров это не влечет. Но с точки зрения рынка – это приводит к некой цифровизации и его большей прозрачности. По факту каждая сделка, связанная с продажей тура, будет отображена в этом едином информационном пространстве. Будет понимание о том, какое количество туристов находится в моменте в том или ином регионе или стране. Будет понимание, как с ними работать в случае, если происходят какие-то форс-мажорные ситуации и так далее», - добавил Уманский.
Ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отмечал, что закон об электронных путевках был разработан в целях защиты прав туристов и обеспечения эффективного функционирования механизмов ответственности туроператоров.
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