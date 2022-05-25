«Россияне точно отдохнут»: Названы плюсы закона об электронных путевках

По его словам, закон направлен на прозрачность и цифровизацию туристического рынка. Также Уманский отметил, что система «Электронная путевка» поможет туроператорам справляться с форс-мажорными ситуациями, которые могут произойти с туристами.

«На протяжении последних трех лет некоторые туроператоры уже тестировали эту систему. Ничего нового для туроператоров это не влечет. Но с точки зрения рынка – это приводит к некой цифровизации и его большей прозрачности. По факту каждая сделка, связанная с продажей тура, будет отображена в этом едином информационном пространстве. Будет понимание о том, какое количество туристов находится в моменте в том или ином регионе или стране. Будет понимание, как с ними работать в случае, если происходят какие-то форс-мажорные ситуации и так далее», - добавил Уманский.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отмечал, что закон об электронных путевках был разработан в целях защиты прав туристов и обеспечения эффективного функционирования механизмов ответственности туроператоров.

