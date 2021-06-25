Выбора нет? Туристы массово отказываются от курортов Кубани из-за вакцинации

По данным оперштаба на 24 июня, за сутки на Кубани зафиксировано 123 новых случая коронавируса. 55 человек выздоровело за сутки. Умерло 17 пациентов с коронавирусом. Также 23 июня в Краснодарском крае была введена обязательная вакцинация для 60% работников транспорта, общепита, торговли, туриндустрии и сферы бытового обслуживания.

Такие меры объяснимы, но представителям туриндустрии от этого не легче. На август приходится 25% ее годового дохода. Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с официальным заявлением, в котором рассказала о «колоссальном» ударе по индустрии.

«Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери - только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края», - говорится в сообщении АТОР.

По прогнозу АТОР, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион. В этой связи ассоциация призвала правительство РФ, Ростуризм и власти Краснодарского края смягчить правила заселения в отели курортов юга России и разрешить заселяться в отели при отрицательном тесте ПЦР.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала решение краснодарских властей не взвешенным и убийственным для всей туриндустрии.

«Возможно, губернатор таким образом борется за чистоту пляжей и снижение цены – безусловно, этот результат будет достигнут. Загрузки отелей упадут гарантированно - и пляжи будут чистыми, и цена снизится. Но если мы говорим о регионе, который зарабатывает на туризме, и индустрии, которая больше всех пострадала во время пандемии – то решение в этом смысле странное. Почему зарубежные государства, которые принимали не менее серьезные меры по защите своих граждан по защите от коронавируса, допускают въезд российских граждан либо с ПЦР-тестом, либо с прививкой, а у нас такого выбора нет? Так принимают сейчас наших граждан Турция, Греция, Кипр, Болгария, Хорватия», - заявила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе объяснила, с чем связано решение граждан аннулировать туры.

«Те, у кого заезды 1-2 августа, должны вакцинироваться в течение следующей недели. С учетом массированной кампании за вакцинацию, записаться на прививку в короткие сроки очень сложно. Это технически сложно сделать», - пояснила глава АТОР.

Еще одна деталь – что будет с теми туристами, которые решат останавливаться не в гостиницах.

«Затронет ли это решение частный сектор – непонятно. Если люди останавливаются где-то на квартире, у них не будут требовать вакцинацию?», - отметила она.

А в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили, что деньги за отмененную поездку будут возмещаться, но не в полном объеме.