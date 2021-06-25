Выбора нет? Туристы массово отказываются от курортов Кубани из-за вакцинации
Регион может лишиться половины гостей из-за жёсткой попытки обезопасить людей в период пандемии.
В Краснодарском крае началась массовая аннуляция туров. Россияне отказываются от уже забронированных поездок, туристическая индустрия несет колоссальные убытки, регион недополучит значительную часть дохода в бюджет. Все из-за решения краевых властей заселять в гостиницы с 1 июля по отрицательному тесту ПЦР, с 1 августа – только при наличии сертификата о вакцинации. На такие жертвы в крае пошли не от хорошей жизни. Причина понятна – коронавирус.
«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — объяснил глава края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба на 24 июня, за сутки на Кубани зафиксировано 123 новых случая коронавируса. 55 человек выздоровело за сутки. Умерло 17 пациентов с коронавирусом. Также 23 июня в Краснодарском крае была введена обязательная вакцинация для 60% работников транспорта, общепита, торговли, туриндустрии и сферы бытового обслуживания.
Такие меры объяснимы, но представителям туриндустрии от этого не легче. На август приходится 25% ее годового дохода. Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с официальным заявлением, в котором рассказала о «колоссальном» ударе по индустрии.
«Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери - только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края», - говорится в сообщении АТОР.
По прогнозу АТОР, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион. В этой связи ассоциация призвала правительство РФ, Ростуризм и власти Краснодарского края смягчить правила заселения в отели курортов юга России и разрешить заселяться в отели при отрицательном тесте ПЦР.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала решение краснодарских властей не взвешенным и убийственным для всей туриндустрии.
«Возможно, губернатор таким образом борется за чистоту пляжей и снижение цены – безусловно, этот результат будет достигнут. Загрузки отелей упадут гарантированно - и пляжи будут чистыми, и цена снизится. Но если мы говорим о регионе, который зарабатывает на туризме, и индустрии, которая больше всех пострадала во время пандемии – то решение в этом смысле странное. Почему зарубежные государства, которые принимали не менее серьезные меры по защите своих граждан по защите от коронавируса, допускают въезд российских граждан либо с ПЦР-тестом, либо с прививкой, а у нас такого выбора нет? Так принимают сейчас наших граждан Турция, Греция, Кипр, Болгария, Хорватия», - заявила исполнительный директор АТОР.
Ломидзе объяснила, с чем связано решение граждан аннулировать туры.
«Те, у кого заезды 1-2 августа, должны вакцинироваться в течение следующей недели. С учетом массированной кампании за вакцинацию, записаться на прививку в короткие сроки очень сложно. Это технически сложно сделать», - пояснила глава АТОР.
Еще одна деталь – что будет с теми туристами, которые решат останавливаться не в гостиницах.
«Затронет ли это решение частный сектор – непонятно. Если люди останавливаются где-то на квартире, у них не будут требовать вакцинацию?», - отметила она.
А в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили, что деньги за отмененную поездку будут возмещаться, но не в полном объеме.
«Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы», - заявила ТАСС пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
По ее мнению, есть шанс, что эта мера так и не будет введена.
«Похоже, это просто попытка активизировать вакцинацию, а введут ли озвученную меру с 1 августа реально - покажет время. В любом случае, какое-то количество туристов поехать не смогут и будут вынуждены аннулировать туры», - резюмировала она.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил вероятность локдауна на курортах Крыма и Краснодарского края.
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