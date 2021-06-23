«Нулевая опасность». Иммунолог оценил вероятность локдауна в Крыму и Краснодарском крае
Вероятность распространения коронавируса на курортах Крыма и Краснодарского крайне низка, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Нулевая опасность. Там солнце и ветер, а значит вероятность заражения крайне низкая. В Крыму сейчас надо ликвидировать последствия по кишечным инфекциям, наладить питание и водоснабжение после шторма, вот это серьезно. Коронавирус для них - десятая проблема», - сказал Жемчугов.
При этом он отметил, что решение о целесообразности или нецелесообразности введения локдауна в Краснодарском крае и Крыму остается за властями этих регионов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала 10 российских регионов, где превышен средний по стране уровень заболеваемости COVID-19. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Карелия, Сахалин, Хакасия, Крым, Мурманская область, Бурятия, и Горный Алтай.
Москва, Петербург, Подмосковье, Сахалин и Мурманская область объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Бурятия, на территории которой находится озеро Байкал, закрывается на локдаун.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введут обязательную вакцинацию для сотрудников туристической отрасли и ряда других сфер, в которых идет тесный контакт с людьми.
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