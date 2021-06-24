Россияне стали отказываться от туров в Краснодарский край из-за ограничений
Российские туроператоры заявили о том, что граждане стали массово отказываться от отдыха в Краснодарском крае после введения новых ограничений из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
Генеральный директор Национального туроператора АЛЕАН Илья Уманский считает, что решение властей Кубани принимать только вакцинированных туристов или граждан с ПЦР-тестом «означает конец сезона», так как около 50% туристов, забронировавших туры, просто не успеют сделать прививки.
По прогнозу руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, платные ПЦР-тесты ударят по финансам туристов, из-за чего их количество уменьшится на 20% в июле, а в августе потери турпотока могут достичь 80%, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в свою очередь, отметила, сложившаяся ситуация «не является форс-мажором», поэтому отказ от тура, скорее всего, будет грозить гражданам «предусмотренным в договоре штрафом».
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале заявил, что с 1 июля курорты Краснодарского края будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных отдыхающих, сообщает RT.
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