Вирусологи призвали защитить российские курорты от «опасных» москвичей и петербуржцев

Москва и Санкт-Петербург сегодня «соревнуются» друг с другом по числу заболевших коронавирусом, также под угрозу попадают российские курорты, где гости игнорируют все предписанные меры предосторожности, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов. Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России за последние сутки выявлено 20 182 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное число с 24 января.

«Москва или Санкт-Петербург – две столицы, печально "соревнуются" между собой по числу заражений. Насколько я знаю, именно в Санкт-Петербурге много людей, которые летали в Индию и вернулись – это первое, второе – там был форум экономический. Не знаю, какой город "победит" в этот раз. Но точно победят те, кто носит маски и те, кто вакцинируется. Кстати, почему нельзя обязать всех, кто летит в такой ситуации за рубеж, вакцинироваться? Хотя бы первой дозой? Дело в том, что для этой инфекции характерно наличие бессимптомных носителей вируса, они могут этот вирус распространять и не болеть. На курортах люди хотят отдыха и думают, что там вируса нет. А вирус курорты "любит" еще сильнее: там люди вообще про правила и маски забывают напрочь, оттягиваясь по полной», - отметил Нетесов.

По словам вирусолога, сегодняшняя пугающая статистика связана с мероприятиями, которые проходили в городах накануне.