Вирусологи призвали защитить российские курорты от «опасных» москвичей и петербуржцев
Вирусолог Сергей Нетесов и иммунолог Владимир Болибок уверены, что на фоне роста числа заболевших необходимо срочно принимать меры в отношении российских курортов, куда приезжают гости из «пиковых» Москвы и Санкт-Петербурга.
Москва и Санкт-Петербург сегодня «соревнуются» друг с другом по числу заболевших коронавирусом, также под угрозу попадают российские курорты, где гости игнорируют все предписанные меры предосторожности, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов. Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России за последние сутки выявлено 20 182 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное число с 24 января.
«Москва или Санкт-Петербург – две столицы, печально "соревнуются" между собой по числу заражений. Насколько я знаю, именно в Санкт-Петербурге много людей, которые летали в Индию и вернулись – это первое, второе – там был форум экономический. Не знаю, какой город "победит" в этот раз. Но точно победят те, кто носит маски и те, кто вакцинируется. Кстати, почему нельзя обязать всех, кто летит в такой ситуации за рубеж, вакцинироваться? Хотя бы первой дозой? Дело в том, что для этой инфекции характерно наличие бессимптомных носителей вируса, они могут этот вирус распространять и не болеть. На курортах люди хотят отдыха и думают, что там вируса нет. А вирус курорты "любит" еще сильнее: там люди вообще про правила и маски забывают напрочь, оттягиваясь по полной», - отметил Нетесов.
По словам вирусолога, сегодняшняя пугающая статистика связана с мероприятиями, которые проходили в городах накануне.
«Во-первых, сегодняшняя статистика зависит от поведения людей 5-7 дней назад, потому что это инкубационный период, проходящий от момента заражения до появления симптомов. Еще должно учитываться время на выявление, в целом это от 8 до 10 дней. Надо вспомнить, какие массовые события проходили в Москве 8 дней назад – последние звонки, футбольные матчи и другие мероприятия. Во-вторых, любая принятая мера также дает результат не сегодня, не завтра, а тоже примерно через 8-10 дней», - объяснил он.
Нетесов добавил, что эффект от массовой вакцинации в статистике будет заметен не сразу, так как полноценный иммунитет достигается примерно на 42 день с момента первой вакцинации, а массовая вакцинация в России только набирает обороты.
В свою очередь, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал предложение о введении жестких ограничительных мер на российских курортах и заявил, что Москва все-таки выйдет на пик заболеваемости первой.
«Москва не только на пик первой выйдет, так она еще растащит индийский штамм по всей стране. Как только в Москве объявили выходные, все, кто только мог, из Москвы разъехались. Конечно, эпидемия началась в Москве, и все волны начинаются в столице. Что касается ситуации на курортах, необходимо срочно принимать решения, как в Москве были приняты, в отношении ресторанов, общепита. Во-первых, работники курортной отрасли должны быть в обязательном порядке привиты, во-вторых, надо требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест для заселения в отели. Тогда нам удастся прекратить распространение коронавируса перемешиванием людей из разных регионов», - заявил Болибок.
Ранее губернатор Краснодарского края сообщил, что курорты с 1 августа будут принимать только вакцинированных гостей с сертификатами.
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