«Убийственно!» АТОР в ужасе от закрытия Сочи и Анапы для непривитых
Туроператоры требуют уравнять россиян, отдыхающих за границей и на отечественных курортах, и оставить им выбор - прививаться либо предъявлять ПЦР-тест.
Власти Краснодарского края с 1 июля запретили заселять в гостиницы, санатории, пансионаты и детские лагеря региона без сертификата о вакцинации против COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. С 1 августа ПЦР уже не примут – пустят только привившихся. Об этом решении сегодня сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
Не взвешенным и убийственным для всей туриндустрии назвала решение краснодарских властей в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Это решение просто убийственное для наших курортов и для всей туриндустрии. Возможно, губернатор таким образом борется за чистоту пляжей и снижение цены – безусловно, этот результат будет достигнут. Загрузки отелей упадут гарантированно - и пляжи будут чистыми, и цена снизится. Но если мы говорим о регионе, который зарабатывает на туризме, и индустрии, которая больше всех пострадала во время пандемии – то решение в этом смысле странное. Почему зарубежные государства, которые принимали не менее серьезные меры по защите своих граждан по защите от коронавируса, допускают въезд российских граждан либо с ПЦР-тестом, либо с прививкой, а у нас такого выбора нет? Так принимают сейчас наших граждан Турция, Греция, Кипр, Болгария, Хорватия», - заявила исполнительный директор АТОР.
АТОР, по словам Ломидзе, готовит сейчас обращение на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с требованием уравнять россиян, отдыхающих за границей и на отечественных курортах.
«Мы прекрасно понимаем борьбу за жизнь и здоровье людей, пандемийность ситуации. Мы готовим обращение к краснодарскому губернатору и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в Федеральное агентство по туризму с просьбой уравнять наших граждан, кто отдыхает на российских курортах с теми, кто выезжает за границу. Это значит, что от требовать от туристов должны либо ПЦР, либо прививку», - заявила она.
Ломидзе добавила, что после выхода сообщения от властей Краснодарсокго края туристы уже начали аннулировать туры.
«Меньше часа прошло после публикации сообщения, а аннуляции уже начались. Те, у кого заезды 1-2 августа, должны вакцинироваться в течение следующей недели. С учетом массированной кампании за вакцинацию, записаться на прививку в короткие сроки очень сложно. Это технически сложно сделать», - пояснила глава АТОР.
По ее словам, в сообщении властей Краснодарского края также непонятно, будет ли касаться распоряжение туристов, отдыхающих самостоятельно.
«Затронет ли это решение частный сектор – непонятно. Если люди останавливаются где-то на квартире, у них не будут требовать вакцинацию?», - отметила она.
В АТОР добавили, что деньги за аннулированные туры будут возвращаться строго в соответствии с договором.
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