«Убийственно!» АТОР в ужасе от закрытия Сочи и Анапы для непривитых

АТОР, по словам Ломидзе, готовит сейчас обращение на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с требованием уравнять россиян, отдыхающих за границей и на отечественных курортах.

«Мы прекрасно понимаем борьбу за жизнь и здоровье людей, пандемийность ситуации. Мы готовим обращение к краснодарскому губернатору и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в Федеральное агентство по туризму с просьбой уравнять наших граждан, кто отдыхает на российских курортах с теми, кто выезжает за границу. Это значит, что от требовать от туристов должны либо ПЦР, либо прививку», - заявила она.

Ломидзе добавила, что после выхода сообщения от властей Краснодарсокго края туристы уже начали аннулировать туры.

«Меньше часа прошло после публикации сообщения, а аннуляции уже начались. Те, у кого заезды 1-2 августа, должны вакцинироваться в течение следующей недели. С учетом массированной кампании за вакцинацию, записаться на прививку в короткие сроки очень сложно. Это технически сложно сделать», - пояснила глава АТОР.

По ее словам, в сообщении властей Краснодарского края также непонятно, будет ли касаться распоряжение туристов, отдыхающих самостоятельно.