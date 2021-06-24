Краснодарский край с 1 августа закроется для непривитых туристов

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только гостей с сертификатом о вакцинации. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе наблюдается увеличение числа заболевших и госпитализаций. Поэтому с 1 июля курорты будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных отдыхающих.

Хватит ли вакцины? Россияне выстроились в очереди за прививкой от COVID-19

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в целом вакцинация в России «действительно остается добровольной». По его словам, если работающий в сфере услуг москвич не желает делать прививку, то он имеет право поменять работу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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