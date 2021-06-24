Краснодарский край с 1 августа закроется для непривитых туристов

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только гостей с сертификатом о вакцинации. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе наблюдается увеличение числа заболевших и госпитализаций. Поэтому с 1 июля курорты будут принимать граждан в отелях, гостиницах и санаториях только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных отдыхающих.