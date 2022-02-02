«Допустимые пределы»: В РСТ заявили, что повышение цен не остановит россиян от поездок за границу

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил, что за три месяца валютных колебаний цены на перелеты за рубеж выросли до 10%. Так, тарифы на международных рейсах зависят от курса рубля из-за того, что у перевозчиков есть валютные расходы.

«Россиян такой рост цен не остановит от путешествий. Это абсолютно разнонаправленные тренды. Где-то на 15% подрастет, а где-то даже наоборот будет ниже. В среднем это все в рамках инфляции, она у нас более 8%. Кроме того, курс рубля упал, хотя сейчас корректируется. Это абсолютно допустимые пределы, которые никак не влияют на спрос. Тем не менее, постепенно спрос на зарубежные направления восстанавливается. Пока это только Египет, Арабские Эмираты, Куба. Вот с 1 февраля смягчили Таиланд, хотя там все ровно барьеры остаются, цены тоже не малые. Но общая тенденция на восстановление, в этом году она будет продолжаться», - сказал Барзыкин.