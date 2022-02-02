«Допустимые пределы»: В РСТ заявили, что повышение цен не остановит россиян от поездок за границу
Авиабилеты за рубеж дорожают, потому что в мире идет восстановление выездного туризма, отметил Юрий Барзыкин.
Рост цен на авиабилеты за границу не остановит россиян от путешествий, на какие-то направления цены уже подросли, но они остаются в допустимых пределах, заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил, что за три месяца валютных колебаний цены на перелеты за рубеж выросли до 10%. Так, тарифы на международных рейсах зависят от курса рубля из-за того, что у перевозчиков есть валютные расходы.
«Россиян такой рост цен не остановит от путешествий. Это абсолютно разнонаправленные тренды. Где-то на 15% подрастет, а где-то даже наоборот будет ниже. В среднем это все в рамках инфляции, она у нас более 8%. Кроме того, курс рубля упал, хотя сейчас корректируется. Это абсолютно допустимые пределы, которые никак не влияют на спрос. Тем не менее, постепенно спрос на зарубежные направления восстанавливается. Пока это только Египет, Арабские Эмираты, Куба. Вот с 1 февраля смягчили Таиланд, хотя там все ровно барьеры остаются, цены тоже не малые. Но общая тенденция на восстановление, в этом году она будет продолжаться», - сказал Барзыкин.
По его словам, на сегодняшний день в мире идет восстановление выездного туризма, несмотря на заболеваемость омикрон-штаммом.
«Есть волны «омикрона», но страны, европейские в том числе, ограничения постепенно снимают. Вакцинированных становится все больше. Именно для вакцинированных облегчается въезд, снимаются барьеры. Россия тоже идет по этому пути. Идет восстановление выездного туризма и дальнейший подъем внутреннего туризма. Этим отмечены тенденции и на авиабилеты, и на поездки в целом. А дорожать направления могут в абсолютно разное время», - резюмировал Барзыкин.
В свою очередь президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что повышение цен затронет именно тех людей, которые будут организовывать свой отдых самостоятельно, избегая пакетных туров.
«Пакетные цены, с учетом чартерной авиаперевозки, практически не повысятся. Также невозможно сказать, какие направления чаще всего дорожают. Если везде пакетный тур или индивидуальный формируется с учетом стоимости доллара и евро, то так и будет дорожать. Не дорожает Россия, путешествовать надо по ней», - сказал Голов.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что туристическая отрасль России по сравнению с 2019 годом восстановилась на 87%. По его словам, большой вклад в улучшение показателей внесли меры господдержки.
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