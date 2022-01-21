Чернышенко завил почти о полном восстановлении туристической отрасли в России

По его словам, большой вклад в улучшение показателей внесли меры господдержки. Чернышенко отметил, что согласно данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили на 22% больше пассажиров, чем в 2019 году.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что существующие механизмы компенсации средств туристам при банкротстве турфирм практически не работают.

