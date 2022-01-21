Чернышенко завил почти о полном восстановлении туристической отрасли в России
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 21 января заявил, что туристическая отрасль России по сравнению с 2019 годом восстановилась на 87%. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, большой вклад в улучшение показателей внесли меры господдержки. Чернышенко отметил, что согласно данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили на 22% больше пассажиров, чем в 2019 году.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что существующие механизмы компенсации средств туристам при банкротстве турфирм практически не работают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru