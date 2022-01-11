В России утвердили правила господдержки туризма в исторических городах

Отмечается, что регионы страны с 2022 года «смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов». Средний размер субсидии составит 250 млн рублей. Участниками конкурса на получение поддержки могут стать проекты для городов с численностью населения от 5 тысяч до 2 млн человек. Победителей определит Ростуризм.

Претендентам на получение субсидии необходимо подготовить проект «туристического кода центра города» – единого пространства, объединяющего достопримечательности, пешеходные и фотозоны, ярмарки, систему навигации и инфраструктуру для людей с инвалидностью.

Ожидается, что к 2025 году единое культурно-историческое пространство создадут в 52 российских городах.

