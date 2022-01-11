Опрос: В 2022 году почти 75% россиян выберут внутренний туризм
В 2022 году 73% россиян планируют путешествовать по нашей стране. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса для покупки билетов Ozon Travel.
Отмечается, что оставшиеся 17% опрошенных в этом году для путешествия предпочтут Турцию, Египет, Грецию, Испанию и Италию. Всего отправиться в туристическую поездку в этом году планируют 82% опрошенных.
В компании добавили, что женщины чаще, чем мужчины, путешествуют в Турцию. В то же время мужчины - в ОАЭ и Китай.
Опрос был проведен в конце 2021 года. В исследовании приняли участи 700 человек. Почти половина опрошенных россиян собирается путешествовать летом, 21% — весной, 14% — осенью, 11% — зимой. При этом на билеты в обе стороны для поездки внутри страны россияне готовы потратить от 15 до 40 тысяч рублей, за границу – в среднем 55 тысяч рублей.
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