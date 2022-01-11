Опрос: В 2022 году почти 75% россиян выберут внутренний туризм

В 2022 году 73% россиян планируют путешествовать по нашей стране. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса для покупки билетов Ozon Travel.

Отмечается, что оставшиеся 17% опрошенных в этом году для путешествия предпочтут Турцию, Египет, Грецию, Испанию и Италию. Всего отправиться в туристическую поездку в этом году планируют 82% опрошенных.