Авиабилеты за границу подорожали на 6-10 процентов

Авиабилеты по зарубежным направлениям подорожали на 6-10 процентов из-за ослабления рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов туристической отрасли.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин подтвердил изданию, что за три месяца валютных колебаний цены на перелеты за рубеж выросли до десяти процентов.