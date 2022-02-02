Авиабилеты за границу подорожали на 6-10 процентов

Авиабилеты по зарубежным направлениям подорожали на 6-10 процентов из-за ослабления рубля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов туристической отрасли.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин подтвердил изданию, что за три месяца валютных колебаний цены на перелеты за рубеж выросли до десяти процентов.

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Источник в одной из крупных российских авиакомпаний пояснил, что у перевозчиков есть валютные расходы, с этим и связано то, что тарифы на международных рейсах зависят от курса рубля.

Основные проблемы российской туриндустрии заключаются в нехватке и непрофессионализме кадров. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

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ФОТО: Аэрофлот
ТЕГИ:АвиабилетыЦеныАвиация
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