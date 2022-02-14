«Большой выбор»: В Союзе туриндустрии предрекли открытие стран ЕС для россиян к весне
Международные путешествия в 2022 году будут более доступны для россиян, заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
К началу весеннего и летнего туристического сезона выбор стран для путешествий российских туристов будет намного больше, уже к весне ограничения могут смягчить еще больше стран Европейского союза, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Власти Индии с 14 февраля отменили обязательный семидневный карантин по прибытии в страну для иностранных туристов. Власти Великобритании также отменили требование обязательного прохождения карантина по приезде для иностранных туристов, в том числе россиян с 11 февраля.
«Только за прошедший 2021 год открылось в четыре раза больше стран, которые временно вводили ограничения в 2020 году. Сейчас этот процесс продолжается, страны отменяют ограничения по въезду, отменяются карантины. Как альтернатива, разрешается въезд не только по сертификату о вакцинации, а также по ПЦР-тесту. Список таких стран только увеличивается. Очень важно для туризма возобновление выдачи виз и, конечно, наличие как регулярного, так и чартерного авиасообщения. Как раз решениями оперштаба от прошлой недели Кипр получил возможность выполнять не только регулярные, но и чартерные рейсы. Надеемся, что с учетом стабилизации эпидемиологической обстановки в преддверии весеннего и летнего туристического сезона выбор у туристов будет больше», - сказал Горин.
По его словам, скорое смягчение ограничений на въезд в страны для россиян приведет к возвращению отложенного спроса на эти направления.
«Сейчас многие страны как раз упростили правила въезда. Это Норвегия, Великобритания, и многие другие страны. Мы надеемся, что больше стран Европейского союза будут более доступны для путешествий туристов из России. Сейчас ряд стран уже обновили протоколы и все идет к тому, что в этом году международные путешествия будут более доступны. Это приведет к возвращению отложенного спроса в эти страны. Ведь многие переносили свои поездки еще с 2020 года. К счастью, большинство популярных стран уже открыты», - резюмировал Горин.
Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с НСН заявлял, что рост цен на авиабилеты за границу не остановит россиян от путешествий. По его словам, на некоторые направления цены уже подросли, но они остаются в допустимых пределах.
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