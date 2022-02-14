«Большой выбор»: В Союзе туриндустрии предрекли открытие стран ЕС для россиян к весне

Власти Индии с 14 февраля отменили обязательный семидневный карантин по прибытии в страну для иностранных туристов. Власти Великобритании также отменили требование обязательного прохождения карантина по приезде для иностранных туристов, в том числе россиян с 11 февраля.

«Только за прошедший 2021 год открылось в четыре раза больше стран, которые временно вводили ограничения в 2020 году. Сейчас этот процесс продолжается, страны отменяют ограничения по въезду, отменяются карантины. Как альтернатива, разрешается въезд не только по сертификату о вакцинации, а также по ПЦР-тесту. Список таких стран только увеличивается. Очень важно для туризма возобновление выдачи виз и, конечно, наличие как регулярного, так и чартерного авиасообщения. Как раз решениями оперштаба от прошлой недели Кипр получил возможность выполнять не только регулярные, но и чартерные рейсы. Надеемся, что с учетом стабилизации эпидемиологической обстановки в преддверии весеннего и летнего туристического сезона выбор у туристов будет больше», - сказал Горин.