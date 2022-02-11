Великобритания отменила карантин для привитых вакцинами, неодобренными ВОЗ

Требование карантина от туристов, привитых неодобренными ВОЗ вакцинами от коронавируса, отменили в Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Тем не менее, требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну и не позднее, чем на второй день пребывания остается.

Одновременно иностранные граждане, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от необходимости ПЦР-тестов по прилету в страну. Вакцины российского производства еще ожидают подтверждения ВОЗ.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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