Великобритания отменила карантин для привитых вакцинами, неодобренными ВОЗ

Тем не менее, требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну и не позднее, чем на второй день пребывания остается.

Одновременно иностранные граждане, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от необходимости ПЦР-тестов по прилету в страну. Вакцины российского производства еще ожидают подтверждения ВОЗ.



