В Таиланде отменили карантин для россиян, привитых «Спутником V»
С 1 февраля в Таиланде отменяется карантин для россиян, прошедших полную вакцинацию «Спутником V». Об этом сообщают на официальном сайте посольства королевства в России.
Отмечается, что такие меры приняты в рамках туристической программы Test & Go.
Теперь для въезда в Таиланд привившимся россиянам необходимо будет иметь сертификат о вакцинации на английском языке, страховку и подтверждение брони отеля. Российские туристы также должны будут заранее оплатить два ПЦР-теста. Их необходимо будет сделать в первый и пятый дни пребывания в стране.
При этом для прибытия в королевство путешественники должны будут предоставить справку с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета.
Получить QR-код для посещения Таиланда будет возможно после того, как перечисленные документы будут загружены на портал Thailand Pass.
Ранее СМИ сообщили, что невакцинированные российские туристы могут находиться в Таиланде по программе Alternative Quarantine. При этом им придется заранее забронировать отель категории AQ и пройти там десятидневный карантин.
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