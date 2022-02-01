В Таиланде отменили карантин для россиян, привитых «Спутником V»

С 1 февраля в Таиланде отменяется карантин для россиян, прошедших полную вакцинацию «Спутником V». Об этом сообщают на официальном сайте посольства королевства в России.

Отмечается, что такие меры приняты в рамках туристической программы Test & Go.

Теперь для въезда в Таиланд привившимся россиянам необходимо будет иметь сертификат о вакцинации на английском языке, страховку и подтверждение брони отеля. Российские туристы также должны будут заранее оплатить два ПЦР-теста. Их необходимо будет сделать в первый и пятый дни пребывания в стране.

При этом для прибытия в королевство путешественники должны будут предоставить справку с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета.

«Дефицит кадров»: В Союзе турагентств объяснили причины жалоб россиян на гостиницы

Получить QR-код для посещения Таиланда будет возможно после того, как перечисленные документы будут загружены на портал Thailand Pass.

Ранее СМИ сообщили, что невакцинированные российские туристы могут находиться в Таиланде по программе Alternative Quarantine. При этом им придется заранее забронировать отель категории AQ и пройти там десятидневный карантин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссиянеПутешественникТуризмКарантинТаиланд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры