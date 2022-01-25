Роспотребнадзор отменил карантин для прибывающих из ряда стран Африки

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

О том, что необходимо соблюдать двухнедельный карантин по прибытии из ЮАР, а также сопредельных республике африканских государств, руководитель ведомств Анна Попова заявила еще в ноябре. Причиной для этого стал новый штамм «омикрон».

Ранее Минюст России зарегистрировал постановление Роспотребнадзора о сокращении сроков карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

