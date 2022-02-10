Индия отменяет обязательный въездной карантин для туристов с 14 февраля
Индия с 14 февраля отменяет обязательный недельный карантин для въезжающих иностранцев. Кроме того, аннулируется ПЦР-тест на восьмой день пребывания в стране. Новые правила опубликовало министерство здравоохранения республики.
Вместо «въездного карантина» туристы теперь обязаны в течении 14 дней заниматься самонаблюдением и в случае появления симптомов заболевания — уходить на самоизоляцию, проинформировав медиков.
Въезжать без ПЦР-теста только с сертификатом о вакцинации могут граждане 82 государств, однако России в этом списке нет. Индию могут посещать как привитые, так и не привитые россияне. Вакцинированные въезжают с ПЦР-тестом и дальше свободно путешествуют.
Не вакцинированные тоже могут въехать с ПЦР-тестом, но без свежего теста он не смогут перемещаться внутри страны. Однако для «пляжных» туристов это не актуально, так как, например, россияне, отдыхающие в Гоа, как правило, остаются на курорте до конца срока.
Перед визитом в Индию все гости обязаны заполнить форму на сайте Air Suvidha. Там, среди прочего, необходимо оставить информацию о поездках за последние 14 дней, загрузить отрицательный тест, сделанный не ранее 72 часов до поездки, либо сертификат о прохождении полного цикла вакцинации.
На борт самолета пассажиров пропустят только при предъявлении этой заполненной анкеты и термометрии. По прилёту случайным образом будут отобраны 2% из числа туристов на рейсе для прохождения ПЦР-тестов.
Что касается взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, то сейчас Россия и Индия работают над этим механизмом, на что потребуется некоторое время.
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