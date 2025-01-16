«Аватар», панды и Шанхай: Чем Китай очаровал российских туристов

Российские туристы часто посещают в Китае такие крупные мегаполисы, как Гонконг, Шанхай и Пекин, рассказал в эфире НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян ранее рассказал, что Китай является одним из зарубежных направлений, которое в 2025 году набирает популярность у российских туристов. По его словам, особым спросом у российских отдыхающих пользуется китайский остров Хайнань. Арутюнов рассказал о самых популярных местах у россиян на материковом Китае.