«Аватар», панды и Шанхай: Чем Китай очаровал российских туристов
Дмитрий Арутюнов в эфире НСН посоветовал россиянам при планировании отдыха в Китае избегать национальных праздников.
Российские туристы часто посещают в Китае такие крупные мегаполисы, как Гонконг, Шанхай и Пекин, рассказал в эфире НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян ранее рассказал, что Китай является одним из зарубежных направлений, которое в 2025 году набирает популярность у российских туристов. По его словам, особым спросом у российских отдыхающих пользуется китайский остров Хайнань. Арутюнов рассказал о самых популярных местах у россиян на материковом Китае.
«Очень часто бронируются поездки, в рамках которых россияне совмещают бизнес с отдыхом. Много наших граждан сейчас проводят все свои зарубежные операции через Китай. Часть из таких поездок заканчивается на Хайнане. Этот остров достоин отдельного путешествия, особенно с учетом того, что у нас есть прямой перелет. На материковом Китае очень много разных программ. Классические программы включают в себя как минимум Пекин, Шанхай, Гонконг. Около Гонконга находится Макао, который можно посетить в рамках одной экскурсии. Особой популярностью у российских туристов пользуются так называемые горы «Аватар» в национальном парке Чжанцзяцзе. Также россияне любят ездить в парк с пандами в Ченду в провинции Сычуань. Еще популярным городом среди туристов считается Сиань в провинции Шэньси. Город Шанхай не нуждается в дополнительной дополнительной рекламной кампании. Если люди летают в Китай по бизнесу, они, как правило, посещают еще и Гуанчжоу», - сказал собеседник НСН.
Он также призвал российских туристов не посещать Китай в национальные праздники, так как во всех крупных городах будет крайне многолюдно.
«В Китае всегда многолюдно, потому что там живет полтора миллиарда человек. Это заметно во многих городах. Учитывая, что китайцы очень любят разъезжать на велосипедах, то особенно утром и вечером можно столкнуться с оравой людей. Если избегать таких крупных мегаполисов, как Шанхай, Пекин, Гонконг, то можно избежать и огромного количества людей. Также важно избегать китайских национальных праздников, потому что там сами местные разъезжают по стране. У них в принципе бум внутреннего туризма», - заключил Арутюнов.
Ранее Арутюнов рассказал НСН, что недельный тур на одного с экскурсиями по материковому Китаю обойдется россиянам в почти 300 тысяч рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
- Россия не направляла приглашений США на празднование 80-летия Победы
- Блогер раскритиковала фильм «Анора» за стереотипы о российской элите
- Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2025 году
- Французское Нацсобрание отклонило вотум недоверия правительству Байру
- Кандидат на пост главы Минфина США поддержит ужесточение санкций против России
- Рогов: Российская армия вошла в населенный пункт Котлино
- Зеленский пригрозил России после атаки БПЛА во время визита Стармера
- Более 30 человек отравились в санатории Красноярского края
- Три российских полка получили почетное наименование «гвардейский»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru