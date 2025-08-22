Россияне смогут записываться к врачу через мессенджер Мах

Медицинскую облачную платформу SQNS внедрили в национальный мессенджер Мах, россиянам станет доступна прямая связь с медучреждениями и запись на прием к врачу. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что SQNS автоматизирует работу клиник с клиентской базой.

«Взаимодействие сервисов в перспективе обеспечит быстрое и комфортное общение медицинских учреждений с пациентами, а также безопасную передачу информации», - подчеркивается в релизе.

В дальнейшем Мах интегрируют с государственными сервисами, и в перспективе клиники смогут безопасно и прямо работать с пациентами - от уведомлений до юридического взаимодействия в рамках одного приложении.

Между тем правительство постановило, что с 1 сентября мессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки на электронные устройства, пишет RT.

