ФСБ задержала двух жителей Приморья за сотрудничество с СБУ
Двух жителей Приморья, планировавших сбор сведений о военных объектах в регионе по заданию представителей Службы безопасности Украины, задержали силовики. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что фигуранты - россияне 1990 и 1998 годов рождения.
«По заданию... злоумышленники намеревались осуществить сбор сведений о военных объектах министерства обороны... дислоцированных на территории региона. При этом они полностью осознавали возможность использования собранных ими данных против безопасности нашей страны», - указали правоохранители.
Возбуждены уголовные дела о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией на конфиденциальной основе. Фигурантов арестовали.
Ранее в Донецкой Народной Республике задержали двух украинских агентов, причастных к двум подрывам автомобилей и подготовке двух терактов, пишет RT.
