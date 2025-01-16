Китай и Вьетнам стали лидерами по популярности у российских туристов
Китай является одним из зарубежных направлений, которое в 2025 году набирает популярность у российских туристов, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.
По его словам, особым спросом у российских отдыхающих пользуется китайский остров Хайнань.
Кроме того, как отметил Мурадян в беседе с «Комсомольской правдой», российских туристов привлекает Вьетнам, однако дефицит прямых рейсов в это направление дает о себе знать.
Также россияне часто выбирают для путешествий Египет, Японию и Южную Корею, Катар, ЮАР и Мальдивы.
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал, что в Северной Корее есть места, которые могут заинтересовать российских туристов, однако КНДР придется мериться сервисом с Таиландом, чтобы привлечь туристов из Приморья, передает «Радиоточка НСН».
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