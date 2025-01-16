Китай и Вьетнам стали лидерами по популярности у российских туристов

По его словам, особым спросом у российских отдыхающих пользуется китайский остров Хайнань.

Кроме того, как отметил Мурадян в беседе с «Комсомольской правдой», российских туристов привлекает Вьетнам, однако дефицит прямых рейсов в это направление дает о себе знать.

Также россияне часто выбирают для путешествий Египет, Японию и Южную Корею, Катар, ЮАР и Мальдивы.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире НСН рассказал, что в Северной Корее есть места, которые могут заинтересовать российских туристов, однако КНДР придется мериться сервисом с Таиландом, чтобы привлечь туристов из Приморья, передает «Радиоточка НСН».

