Отсутствие законного понятия секты объяснили судебными рисками
Четкое обозначение понятия секты в законе привело бы к негативным судебным прецедентам, сказал НСН Игорь Иванишко.
Глава отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, религиовед Игорь Иванишко рассказал в пресс-центре НСН, почему в России нет законно утвержденного понятия секты.
«В российском законодательстве нет дефиниции понятия секта. Мы три года разрабатывали определение секты, однако в конечном итоге мы отказались от внесения в федеральный закон о свободе совести и религиозных организаций понятие «секта». Это привело бы к негативной правоприменительной практике. Если обозначить в законе точное определение, дав, например, 10 признаков, то у нас появились бы негативные судебные прецеденты, когда секта бы на суде требовала доказать наличие всех 10 или 15 признаков. Не доказали? Значит, все. Это оценочное понятие: юристы оценивают по своим критериям, религиоведы - по своим, социологи, политологи - по другим», - сказал собеседник НСН.
Ранее председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности ГД РФ Александр Солонкин заявил в пресс-центре НСН, что популярность возобновившего свою деятельность экстрасенса Анатолия Кашпировского объясняется «больным культом личности».
