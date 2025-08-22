Он также напомнил, что даже у заслуженного артиста РСФСР, великого поэта-песенника Владимирова Высоцкого была песня, к которой могли бы возникнуть вопросы у правоохранителей в рамках проверки на пропаганду наркотиков.



«Даже Владимира Высоцкого была замечательная песня «В палате наркоманов». В разные периоды эта тема появлялась, но в какой-то момент она стала основополагающей. В таком случае это проблема. Когда же тема наркотиков является малым процентом, частью чего-то большего, то это одно, а когда она становится главной идеей творчества - другое», — указал Степанов.

Напомним, музыкальные лейблы и сервисы попросили исполнителей до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ или прислать новые версии, где такая информация будет зацензурена. Это связано с вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, который станет наказывать исполнителей и музыкальные площадки за размещение подобных песен, кроме произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года.

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН» о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента. По его словам, лучшее средство борьбы с наркотиками - недопущение их на улицы.

