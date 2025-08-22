Рэпер ST похвалил «AK-47» за смекалку при чистке песен от наркотиков
Если у музыкантов все творчество состоит из пропаганды наркотиков, то им нужно задуматься над тем, чем они занимаются, сказал спецкору НСН рэпер ST.
Рэп-исполнитель и поэт ST (Александр Степанов) в беседе со специальным корреспондентом НСН посоветовал музыкантам задуматься о своем творчестве, если у них не останется песен после запрета пропаганды наркотиков в музыке, а также припомнил «В палате наркоманов» Владимира Высоцкого.
Пользователи Сети обратили внимание на то, что группа «AK-47» полностью перезаписала альбом Berezovskiy. В треке «Пландыши» вместо фразы «Я люблю драгс сортов особо прущих» теперь звучит «Я люблю бакс, но рубль наш покруче». Вместо «килограмма движухи» в треке «Але, это Пакистан» теперь — «килограмм шавухи». В треке «Кругом тонирован» музыканты убрали оскорбления полиции. Степанов отметил, что музыканты красиво вышли из ситуации, проявив смекалку.
«Я читал про группу «AK-47», что они изменили тексты песен в своем альбоме, к которому есть вопросы в плане пропаганды наркотиков. Теперь к этим текстам нет вопросов. Они очень интересно и красиво вышли из ситуации, проявив остроту ума, смекалку. Что касается самого этого закона, то музыкантам, музыка которых состоит только из пропаганды наркотиков, стоит задуматься над своим творчеством, если лишившись упоминания веществ и прочего, у них не останется песен. Если же артисты в одной-двух композициях это изменили, то с этим можно жить», — сказал музыкант спецкору НСН на форуме «Территория будущего. Москва 2030» в Зарядье.
Он также напомнил, что даже у заслуженного артиста РСФСР, великого поэта-песенника Владимирова Высоцкого была песня, к которой могли бы возникнуть вопросы у правоохранителей в рамках проверки на пропаганду наркотиков.
«Даже Владимира Высоцкого была замечательная песня «В палате наркоманов». В разные периоды эта тема появлялась, но в какой-то момент она стала основополагающей. В таком случае это проблема. Когда же тема наркотиков является малым процентом, частью чего-то большего, то это одно, а когда она становится главной идеей творчества - другое», — указал Степанов.
Напомним, музыкальные лейблы и сервисы попросили исполнителей до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ или прислать новые версии, где такая информация будет зацензурена. Это связано с вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, который станет наказывать исполнителей и музыкальные площадки за размещение подобных песен, кроме произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН» о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента. По его словам, лучшее средство борьбы с наркотиками - недопущение их на улицы.
