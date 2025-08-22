Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино онлайн

Режиссер и сценарист Вуди Аллен поучаствует в Московской международной неделе кино. Об этом рассказали в пресс-службе кинопарка «Москино».

Аллен примет участие в событии по видеосвязи.

Сессия режиссера «Легенды мирового кинематографа» состоится 24 августа, модератором встречи выступит режиссер и продюсер Федор Бондарчук. На сайте Московской международной недели кино отмечается, что гостей лекции-встречи ожидает «разговор о кино и жизни, о выборе, вдохновении и честности в профессии».

«Атмосфера доверительного диалога позволит прикоснуться ко внутреннему миру режиссера, понять, как рождаются истории, которые остаются в культуре на десятилетия, и услышать мысли, которые редко звучат публично», - говорится в сообщении.

Московская международная неделя кино пройдет 24 и 25 августа на Кинозаводе «Москино», пишет RT.

