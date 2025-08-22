Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино онлайн
Режиссер и сценарист Вуди Аллен поучаствует в Московской международной неделе кино. Об этом рассказали в пресс-службе кинопарка «Москино».
Аллен примет участие в событии по видеосвязи.
Сессия режиссера «Легенды мирового кинематографа» состоится 24 августа, модератором встречи выступит режиссер и продюсер Федор Бондарчук. На сайте Московской международной недели кино отмечается, что гостей лекции-встречи ожидает «разговор о кино и жизни, о выборе, вдохновении и честности в профессии».
«Атмосфера доверительного диалога позволит прикоснуться ко внутреннему миру режиссера, понять, как рождаются истории, которые остаются в культуре на десятилетия, и услышать мысли, которые редко звучат публично», - говорится в сообщении.
Московская международная неделя кино пройдет 24 и 25 августа на Кинозаводе «Москино», пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армения приостановила поставки российского газа
- Рэпер ST: «Евровидение» - совсем не то, с чем нужно соревноваться
- Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино онлайн
- Москва попрощалась с теплом до конца августа
- Рэпер ST похвалил «AK-47» за смекалку при чистке песен от наркотиков
- Россияне смогут записываться к врачу через мессенджер Мах
- «Хотел достучаться»: Мать Евгения Пригожина объяснила его «марш вагнеровцев»
- СМИ: Си Цзиньпин не приедет на саммит АСЕАН
- «Пацанское и честное»: Шуфутинский назвал рэпера ST глубоким поэтом
- В трех регионах сбили пять украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru