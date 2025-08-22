Армия России освободила три населенных пункта в ДНР

Вооруженные силы России освободили еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

ВС России освободили три села в ДНР и Днепропетровской области

Отмечается, что армия РФ установила контроль над поселками Катериновка и Владимировка, а также селом Русин Яр.

Ранее российские военные освободили Александро-Шультино в ДНР, пишет RT.

ФОТО: РИА Новости
