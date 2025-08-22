Армия России освободила три населенных пункта в ДНР
22 августа 202512:18
Вооруженные силы России освободили еще три населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что армия РФ установила контроль над поселками Катериновка и Владимировка, а также селом Русин Яр.
Ранее российские военные освободили Александро-Шультино в ДНР, пишет RT.
