Армия России освободила три населенных пункта в ДНР

Средства ПВО уничтожили утром пять украинских БПЛА над тремя регионами Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию вновь остановлены из-за атаки Украины Гражданину Украины, арестованному в Италии по подозрению в причастности ко взрывам на «Северных потоках», грозит 15 лет тюрьмы Федеральные эксперты начали обследование жилого фонда на Камчатке после мощного землетрясения Роспотребнадзор: Перед поступлением в первый класс у ребенка должны быть сделаны прививки