Армения приостановила поставки российского газа
Подачу природного газа из России в Армению временно приостановили из-за необходимости аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в компании «Газпром Армения».
«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии... будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению», - указано в сообщении.
Ограничения будут действовать с 06.00 (5.00 мск) 22-го до 06.00 23 августа. Газоснабжение потребителей Армении в этот период осуществят за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
Ранее поставки нефти прекратились в Венгрии из-за атаки на нефтепровод «Дружба», пишет RT.
