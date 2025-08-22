«Хотел достучаться»: Мать Евгения Пригожина объяснила его «марш вагнеровцев»
Мятеж ЧВК «Вагнер» в 2023 году не был «бунтом», основатель компании Евгений Пригожин спонтанно принял решение о марше. Об этом рассказала мать основателя ЧВК Виолетта Пригожина в беседе с изданием «Фонтанка».
По словам женщины, перед случившимся она пообщалась с сыном, Пригожин «рассказывал обо всем и очень возмущался». В частности, основатель «Вагнера» призывал делать заграждения в Курске и очень переживал.
«Когда мы с ним виделись до марша, я ему сказала: "Женя, тебя поддержат только в Интернете. Никто с тобой не пойдет. Сейчас не такой народ. Никто на площадь не выйдет". Он отвечал: "Нет, меня поддержат"», - поделилась Виолетта Пригожина.
По ее словам, сбитые ЧВК во время мятежа самолеты были «случайностью» и провокацией. Как отметила женщина, Пригожин «в итоге просто развернулся» и прекратил марш, он не собирался свергать президента.
«Он хотел достучаться до военного руководства... План был поговорить, ведь сколько он ни говорил, никто его не слышал. Ко мне до сих пор приходят бойцы, они говорят, что были в безвыходном положении», - заявила мать основателя ЧВК.
Кроме того, Виолетта Пригожина поделилась, что видела сына после марша за неделю до его гибели, «это было похоже на обреченность», и он чувствовал скорую смерть.
Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате авиакатастрофы в Тверской области. При крушении погибли еще девять человек, в том числе три члена экипажа и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, напоминает РЕН ТВ.
