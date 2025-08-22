Москва попрощалась с теплом до конца августа
Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала НСН, что волна прохладной погоды продержится в Москве практически всю следующую рабочую неделю.
Прохладная погода с кратковременными осадками установится в столичном регионе на предстоящей неделе, рассказала НСН ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В конце августа жителям Москвы и Подмосковья особого тепла ждать уже не приходится. Всю неделю термический режим останется таким же, как и в предстоящие выходные дни. Ночь с 21 на 22 августа оказалась пока самой холодной. В Московской области температура понижалась до +5 градусов, в Москве до + 8. Если говорить о ночной температуре в последующие дни и до конца месяца, то она останется на уровне +8…+15 градусов. Дневная температура на следующей неделе останется в пределах от +16 до +18 градусов. Влияние циклонов на погоду в центре России будет постепенно ослабевать», - отметила синоптик.
По её словам, только в последние летние дни 30 и 31 августа столбики термометров преодолеют отметку +20 градусов.
«Мы рассчитываем, что последние числа месяца, 30 и 31 августа, будут с более высокой температурой воздуха, то есть +20 или даже чуть выше. Волна прохладной погоды продержится практически всю следующую рабочую неделю. И редкий день обойдется без осадков, но их интенсивность не будет значительной. В основном будет небольшой, кратковременный дождь», - добавила Позднякова.
Ранее москвичей предупредили о грядущем похолодании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
