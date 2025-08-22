Международный конкурс «Интервидение-2025» состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов). Степанов отметил, что с «Евровидением» не нужно соревноваться.

«Зачем нам что-то переплевывать? Зачем нам с кем-то играть? «Евровидение» - совсем не то, с чем нужно соревноваться. Я уверен, что у «Интервидения» нет задачи кого-то переплевывать. Есть задача — сделать прекрасный музыкальный конкурс, где будут участвовать разные страны, с которыми мы в хороших отношениях. Музыка универсальна, и это еще раз будет показано на этом конкурсе», — сказал музыкант спецкору НСН на форуме «Территория будущего. Москва 2030» в Зарядье.

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что в конкурсе примут участие представители 21 страны. В полный список входят Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР, напоминает «Радиоточка НСН».

Ранее шансонье Михаил Шуфутинский назвал рэпера ST глубоким поэтом, добавив, что их совместная работа была замечательной.


