Рэпер ST: «Евровидение» - совсем не то, с чем нужно соревноваться
Задача «Интервидения» - сделать прекрасный музыкальный конкурс, где будут участвовать разные страны, с которыми Россия в хороших отношениях, сказал НСН Александр Степанов.
Рэп-исполнитель и поэт ST (Александр Степанов) заявил специальному корреспонденту НСН, что у международного песенного конкурса «Интервидение» нет задачи «переплюнуть» «Евровидение».
Международный конкурс «Интервидение-2025» состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов). Степанов отметил, что с «Евровидением» не нужно соревноваться.
«Зачем нам что-то переплевывать? Зачем нам с кем-то играть? «Евровидение» - совсем не то, с чем нужно соревноваться. Я уверен, что у «Интервидения» нет задачи кого-то переплевывать. Есть задача — сделать прекрасный музыкальный конкурс, где будут участвовать разные страны, с которыми мы в хороших отношениях. Музыка универсальна, и это еще раз будет показано на этом конкурсе», — сказал музыкант спецкору НСН на форуме «Территория будущего. Москва 2030» в Зарядье.
Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что в конкурсе примут участие представители 21 страны. В полный список входят Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР, напоминает «Радиоточка НСН».
Ранее шансонье Михаил Шуфутинский назвал рэпера ST глубоким поэтом, добавив, что их совместная работа была замечательной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер ST: «Евровидение» - совсем не то, с чем нужно соревноваться
- Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино онлайн
- Москва попрощалась с теплом до конца августа
- Рэпер ST похвалил «AK-47» за смекалку при чистке песен от наркотиков
- Россияне смогут записываться к врачу через мессенджер Мах
- «Хотел достучаться»: Мать Евгения Пригожина объяснила его «марш вагнеровцев»
- СМИ: Си Цзиньпин не приедет на саммит АСЕАН
- «Пацанское и честное»: Шуфутинский назвал рэпера ST глубоким поэтом
- В трех регионах сбили пять украинских беспилотников
- Переговоры без Трампа: Аналитик обнаружил секретную проверку для России и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru