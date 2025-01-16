«Почти 300 тысяч»: Названы цены туров на неделю на материковый Китай

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян ранее рассказал, что Китай является одним из зарубежных направлений, которое в 2025 году набирает популярность у российских туристов. По его словам, особым спросом у российских отдыхающих пользуется китайский остров Хайнань. Арутюнов отметил, что недельный экскурсионный тур в материковый Китай обойдется россиянам в почти 300 тысяч рублей на человека.

«Если говорить о ценах, то недельный тур на одного человека без перелета с экскурсиями обойдется где-то в 2100 долларов, то есть около 230 тысяч рублей. Плюс перелет – 50-60 тысяч рублей. Итого недельная экскурсионная программа с проживанием в отелях четыре-пять звезд выйдет в 280-290 тысяч рублей. Конечно, можно жить в трехзвездочном отеле в Пекине и ни на какие экскурсии не ездить, это выйдет очень дешево, но если мы говорим о туризме, то такое никто не бронирует», - сказал собеседник НСН.