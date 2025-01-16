«Почти 300 тысяч»: Названы цены туров на неделю на материковый Китай

Для въезда на материковый Китай российским туристам понадобится виза, оформление которой стоит около 100 долларов, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

Недельный тур на одного с экскурсиями по материковому Китаю обойдется россиянам в почти 300 тысяч рублей, сказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян ранее рассказал, что Китай является одним из зарубежных направлений, которое в 2025 году набирает популярность у российских туристов. По его словам, особым спросом у российских отдыхающих пользуется китайский остров Хайнань. Арутюнов отметил, что недельный экскурсионный тур в материковый Китай обойдется россиянам в почти 300 тысяч рублей на человека.

«Если говорить о ценах, то недельный тур на одного человека без перелета с экскурсиями обойдется где-то в 2100 долларов, то есть около 230 тысяч рублей. Плюс перелет – 50-60 тысяч рублей. Итого недельная экскурсионная программа с проживанием в отелях четыре-пять звезд выйдет в 280-290 тысяч рублей. Конечно, можно жить в трехзвездочном отеле в Пекине и ни на какие экскурсии не ездить, это выйдет очень дешево, но если мы говорим о туризме, то такое никто не бронирует», - сказал собеседник НСН.
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Он также указал на необходимость визы для поездки в Китай.

«Виза в Китай стоит около 100 долларов. Если делать ее через посольство, то это займет как минимум неделю. В Гонконге можно находиться без визы 14 дней. Также есть особенности с транзитными перелетами через Китай. Например, многие россияне летаю в Японию через Китай, потому что китайские авиакомпании предлагают интересные цены. Если у пассажира билет Москва-Шанхай-Токио, то турист 24 часа может находиться в городе без визы», - отметил эксперт.

Ранее Арутюнов рассказал в пресс-центре НСН, что наибольшей популярностью у российских туристов в 2024 году пользовался внутренний туризм, а среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ и Китай.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Российские ТуристыПутешествияКитай

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