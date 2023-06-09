«Злые языки!»: Слив видео с Дзюбой назвали местью украинцев за Путина
Дзюба заявил об угрозах вымогателей, автор вброса утверждает о сливе целого архива видео, предназначенных «украинской любовнице» Артема, ну а болельщики уже выбирают название для нового сериала.
Конец рабочей недели ознаменовался новым скандалом вокруг бывшего капитана сборной России Артема Дзюбы.
В сети всплыли новые интимные видео спортсмена, при этом авторы слива назвали их местью за поддержку Дзюбой спецоперации и Владимира Путина.
Сам футболист сказал, что несколько дней назад к нему обратились вымогатели, добавив, что закрыл эту тему. Однако не знающие политической подоплеки скандала болельщики, уже запустили новую волну шуток.
КВИРКОР И ВЫМОГАТЕЛИ
Первое интимное видео с Дзюбой появилось в сети в пятницу около часа дня. На нем футболист, лежа в кровати, фантазировал на сексуальные темы, обращаясь к невидимой собеседнице и активно иллюстрируя сказанное разнообразными движениями языка.
Примерно через два часа государственное агентство РИА Новости указало на автора слива. Им оказалась Милана Петрова, которую раньше звали Андреем Вадимовичем. Бьюти-блогерша покинула Россию после начала спецоперации, активно критикует ее, а сейчас, по данным СМИ, проживает на Бали.
Как оказалось, Петрова анонсировала «слив публичной личности» еще накануне вечером. Около полудня 9 июня в ее Telegram-канале появилось видео, где Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну говорит, что «полностью за президента, за Путина, за свою страну» и не скрывает этого.
«Мне написали с украинского номера и сообщили, что украинцы очень расстроились, когда узнали, что Дзюба поддержал спецоперацию. Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, ее взломали», - объяснила скандальная блогерша, которую называют основательницей музыкального жанра «квиркор» в России.
Вскоре Петрова начала публиковать видео с Дзюбой, начав с «самого лайтового», после чего об этом ролике начали писать все СМИ. Следующие ролики публикуются в эти минуты в специальном закрытом Telegram-канале.
Спустя несколько часов, на это отреагировал сам Артем Дзюба, по иронии судьбы записавший в ответ видео с разъяснениями.
«Опять начался какой-то шум непонятный, опять пытаются что-то раздуть еще, еще и еще. Честно могу сказать, что этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это правда неинтересно. (…) Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю кто, для чего это надо. Вскрываются давнишние, я там даже еще не седой… Прошу как-то к этому относиться спокойнее. Не переживайте, у меня все хорошо», — говорится в видеообращении Артема Сергеевича.
Эксперты из «Чемпионата» услышали на фоне новых видео с Дзюбой комментарии Дениса Казанского, сделав из этого вывод, что они были записаны летом 2018 года.
«РУКА СУДЬБЫ» ИЛИ «АВАТАР»?
Первой реакцией на появление новых видео с Дзюбой стали многочисленные шутки болельщиков в соцсетях. Они припомнили Дзюбе старое сккандальное видео и начали придумывать ему различные неприличные прозвища.
«Самый ожидаемый сиквел этого года, какой там "Аватар 2"», - написал Rolback.
Zedd предложил название этой картине: «Рука Судьбы 2: Ответный Удар».
А motherfunker поинтересовался, стоит ли смотреть второй эпизод, если не видел первый, или подождать пока выйдут все серии?
Вскоре к обсуждению подключилась тяжелая артиллерия в лице спортивных комментаторов.
«У Артёма Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы "Ну так нельзя". Сиквел называется "Но если очень хочется, то можно"», — написал в Telegram Василий Уткин примерно через два часа после появления идеи о сиквеле в соцсетях.
А вот «голос биатлона» Дмитрий Губерниев высказал неожиданную версию появления видео с Дзюбой.
«Возможно, по запросу женской или, прости господи, мужской публики мы видим снова такой формат видео. Но, может, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артема. У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться», - сказал Губерниев в интервью изданию «Sport24».
Дмитрий Викторович добавил, что сам не смотрел первое видео с Дзюбой, но знает большое количество женщин, которые «с удовольствием это сделали».
Осенью 2020 года Дзюба оказался в центре сексуального скандала, когда его интимное видео слили в интернет. Вчерашний кумир оказался под огнем критики и в эпицентре шуток. Кроме того, его отстранили от приглашений в сборную России, после чего начался закат карьеры одного из самых ярких российских футболистов, играющего ныне в «Локомотиве».
То видео с Дзюбой получило огромный резонанс. Его прокомментировал даже президент РФ Владимир Путин, заявивший, что «влезать в личную жизнь недостойно нормального общества». Путин назвал ту историю хорошим уроком для публичных людей, рекомендовав Дзюбе «самому разбираться со своими связями».
В начале марта 2023 году Дзюба в интервью Нобелю сказал, что верит в свою страну и является ее патриотом.
«Я полностью за своего президента, за Путина, и даже это не скрываю. Я за свою страну и до конца буду за нее», - подчеркнул футболист, разгневав тем самым оппозиционные и западные СМИ.
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