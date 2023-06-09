«Злые языки!»: Слив видео с Дзюбой назвали местью украинцев за Путина

КВИРКОР И ВЫМОГАТЕЛИ

Первое интимное видео с Дзюбой появилось в сети в пятницу около часа дня. На нем футболист, лежа в кровати, фантазировал на сексуальные темы, обращаясь к невидимой собеседнице и активно иллюстрируя сказанное разнообразными движениями языка.

Примерно через два часа государственное агентство РИА Новости указало на автора слива. Им оказалась Милана Петрова, которую раньше звали Андреем Вадимовичем. Бьюти-блогерша покинула Россию после начала спецоперации, активно критикует ее, а сейчас, по данным СМИ, проживает на Бали.

Как оказалось, Петрова анонсировала «слив публичной личности» еще накануне вечером. Около полудня 9 июня в ее Telegram-канале появилось видео, где Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну говорит, что «полностью за президента, за Путина, за свою страну» и не скрывает этого.

«Мне написали с украинского номера и сообщили, что украинцы очень расстроились, когда узнали, что Дзюба поддержал спецоперацию. Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, ее взломали», - объяснила скандальная блогерша, которую называют основательницей музыкального жанра «квиркор» в России.

Вскоре Петрова начала публиковать видео с Дзюбой, начав с «самого лайтового», после чего об этом ролике начали писать все СМИ. Следующие ролики публикуются в эти минуты в специальном закрытом Telegram-канале.

Спустя несколько часов, на это отреагировал сам Артем Дзюба, по иронии судьбы записавший в ответ видео с разъяснениями.

«Опять начался какой-то шум непонятный, опять пытаются что-то раздуть еще, еще и еще. Честно могу сказать, что этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это правда неинтересно. (…) Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю кто, для чего это надо. Вскрываются давнишние, я там даже еще не седой… Прошу как-то к этому относиться спокойнее. Не переживайте, у меня все хорошо», — говорится в видеообращении Артема Сергеевича.

Эксперты из «Чемпионата» услышали на фоне новых видео с Дзюбой комментарии Дениса Казанского, сделав из этого вывод, что они были записаны летом 2018 года.