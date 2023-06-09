«Вымогали деньги»: Дзюба оценил публикацию нового интимного видео

Он пояснил, что на опубликованных якобы новых видео он даже не седой. Также футболист указал, что в течении нескольких дней перед публикацией ему снова угрожали и вымогали деньги.

«Вскрываются давнишние видео, я там даже ещё не седой... Пытаются что-то раздуть... Возвращаться к этому я не хочу, мне это неинтересно. Прошу к этому спокойней относиться», — заключил Дзюба.

Впервые футболист оказался в центре сексуального скандала в 2020 году. Вымогатели слили в сеть интимное видео нападающего, после чего Дзюба заявил, что он «неидеален, как и любой человек», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».