«Вымогали деньги»: Дзюба оценил публикацию нового интимного видео

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в своём Telegram-канале заявил, что появившиеся в интернете интимные видео с его участием являются частью старого скандала.

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Он пояснил, что на опубликованных якобы новых видео он даже не седой. Также футболист указал, что в течении нескольких дней перед публикацией ему снова угрожали и вымогали деньги.

«Вскрываются давнишние видео, я там даже ещё не седой... Пытаются что-то раздуть... Возвращаться к этому я не хочу, мне это неинтересно. Прошу к этому спокойней относиться», — заключил Дзюба.

Впервые футболист оказался в центре сексуального скандала в 2020 году. Вымогатели слили в сеть интимное видео нападающего, после чего Дзюба заявил, что он «неидеален, как и любой человек», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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