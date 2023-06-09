Новое интимное видео с Дзюбой попало в сеть

Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, являющийся игроком московского «Локомотива», стал героем нового скандала с попавшим в интернет видео.

Российские СМИ публикуют видеозапись с участием Дзюбы, на которой он, лежа в кровати, обращается к некой девушке и делится своими сексуальными фантазиями с элементами акробатики, активно иллюстрируя их высовыванием языка и причмокиванием.

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Осенью 2020 года Дзюба оказался в центре другого сексуального скандала. Интимное видео Артема чуть не поставило крест на его футбольной карьере и стало поводом для создания многочисленных мемов.

То видео с Дзюбой прокомментировал даже президент РФ Владимир Путин, который отметил, что «влезать в личную жизнь недостойно нормального общества». Глава государства назвал ту историю хорошим уроком для публичных людей, рекомендовав Дзюбе «самому разбираться со своими связями».

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ФОТО: РИА Новости
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