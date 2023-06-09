Новое интимное видео с Дзюбой попало в сеть

Осенью 2020 года Дзюба оказался в центре другого сексуального скандала. Интимное видео Артема чуть не поставило крест на его футбольной карьере и стало поводом для создания многочисленных мемов.

То видео с Дзюбой прокомментировал даже президент РФ Владимир Путин, который отметил, что «влезать в личную жизнь недостойно нормального общества». Глава государства назвал ту историю хорошим уроком для публичных людей, рекомендовав Дзюбе «самому разбираться со своими связями».

