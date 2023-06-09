Новое интимное видео с Дзюбой попало в сеть
Бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, являющийся игроком московского «Локомотива», стал героем нового скандала с попавшим в интернет видео.
Российские СМИ публикуют видеозапись с участием Дзюбы, на которой он, лежа в кровати, обращается к некой девушке и делится своими сексуальными фантазиями с элементами акробатики, активно иллюстрируя их высовыванием языка и причмокиванием.
Осенью 2020 года Дзюба оказался в центре другого сексуального скандала. Интимное видео Артема чуть не поставило крест на его футбольной карьере и стало поводом для создания многочисленных мемов.
То видео с Дзюбой прокомментировал даже президент РФ Владимир Путин, который отметил, что «влезать в личную жизнь недостойно нормального общества». Глава государства назвал ту историю хорошим уроком для публичных людей, рекомендовав Дзюбе «самому разбираться со своими связями».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воронежский губернатор поручил ввести режим ЧС в районе падения дрона
- СМИ: Срочник, сбежавший из военной части в Брянской области, задержан
- Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля
- ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области
- Польша против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС
- Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи в неформальной обстановке
- Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
- Новое интимное видео с Дзюбой попало в сеть
- Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в момент ее обрушения
- В петербургском военкомате подтвердили рассылку СМС с приглашением сверить документы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru