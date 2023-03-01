Дзюба заявил, что полностью поддерживает Путина
Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба назвал себя патриотом и заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Путина. Об этом спортсмен рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Как отметил Дзюба, он чувствовал себя некомфортно, когда играл за турецкий «Адана Демирспор» в 2022 году. По словам футболиста, ему было тяжело в Турции и «не хватало русской речи».
Форвард подчеркнул, что ему комфортно в РФ несмотря на то, что «многие сильные футболисты уходят».
«Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. <...> Сейчас я полностью за своего президента, за Путина ... и этого не скрываю. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, я — за свою страну, и до конца буду за нее», — поделился Дзюба.
Футболист добавил, что история «глобально рассудит все», однако он уверен: Россия — «за правое дело».
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