Дзюба заявил, что полностью поддерживает Путина

Как отметил Дзюба, он чувствовал себя некомфортно, когда играл за турецкий «Адана Демирспор» в 2022 году. По словам футболиста, ему было тяжело в Турции и «не хватало русской речи».

Форвард подчеркнул, что ему комфортно в РФ несмотря на то, что «многие сильные футболисты уходят».

«Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. <...> Сейчас я полностью за своего президента, за Путина ... и этого не скрываю. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, я — за свою страну, и до конца буду за нее», — поделился Дзюба.

Футболист добавил, что история «глобально рассудит все», однако он уверен: Россия — «за правое дело».

