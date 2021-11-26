«Желаем. Получаем. Вылетаем»: Россия готовится к жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022
Карпин и Сёмин хотят попасть на Северную Македонию, Черчесов – на Турцию, Колосков – на Австрию, Уткин думает об Украине, а Губерниев с Канделаки «поднимают тяжести».
Российские футбольные болельщики и эксперты готовятся к главному событию года – жеребьевке «стыковых» отборочных матчей к Чемпионату Мира-2022, которая пройдет сегодня вечером в Цюрихе.
На этот раз «стыковые матчи» пройдут в новом формате. Для попадания на ЧМ придется сыграть два матча (полуфинал и финал) с разными командами, при этом будут сформированы три квартета, участники которых поборются за три оставшиеся европейские путевки в Катар.
Команда Валерия Карпина попала в число «сеяных» вместе с Италией, Португалией, Швецией, Шотландией и Уэльсом. С ними она может встретиться только в финале. Но для этого надо будет для начала выиграть полуфинал, потенциальными, соперниками России в котором стали Австрия, Польша, Северная Македония, Турция или Чехия.
«ПРОХОДИМЕЦ» ЛЕВАНДОВСКИ
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис, на полуфинальной стадии «все команды проходимые, тем более, что играем дома». Его не смутило даже присутствие в сборной Польши лидера «Баварии» Роберта Левандовски.
«Да, он играет в «Баварии», и понятно, что это топ-уровня нападающий. Но Португалия с Роналду проиграли Сербии. Так что не стоит здесь заострять внимание. Есть и в Турции свои звезды, и в других командах. Все проходимы», - сказал Канчельскис.
А вот в случае выхода России в финал «стыковых матчей» экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» и шотландского «Глазго Рейнджерс» пожелал России попасть на британцев – Шотландию или Уэльс.
«Да, конечно, Шотландия и Уэльс выглядят послабее Португалии. И по конкретным футболистам, и по регалиям, и по истории. Шотландия и Уэльс никогда ничего не выигрывали. Если мы выйдем, дай Бог, в финал, конечно, лучше, чтобы кто-то из этих команд попал. Уровень наших футболистов выше, чем у Шотландии и Уэльса», - сказал Канчельскис.
КАРПИН ЗА МАКЕДОНИЮ, ЧЕРЧЕСОВ ЗА ТУРЦИЮ, КОЛОСКОВ ЗА АВСТРИЮ
Россия занимает 10-е место в рейтинге УЕФА, Австрия – 8-е, Чехия – 17-е, Турция – 18-е, Польша – 27-е, а Северная Македония – 48-е. По мнению главного тренера сборной России Валерия Карпина, «идеальным жребием» для России стали бы македонцы.
«Не знаю, какой в жеребьёвке процент успеха. Понятно: важно, кто нам достанется. Желательно, как все говорят, попасть на Северную Македонию. Но никто не представляет, как они играют. Мы тоже на бумаге думаем, что будет лучше, но на поле надо будет ещё доказывать», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу», на котором он в последнее время стал очень частым гостем.
Бывший тренер сборной России, легенда «Локомотива» Юрий Семин согласился с мнением Карпина.
«Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах сборной России лучше всего встретиться с Северной Македонией. Если смотреть на положение Северной Македонии и любого другого оппонента в любом рейтинге, то здесь вырисовывается довольно ясная картина», - сказал Семин в интервью «Чемпионату».
А вот Станислав Черчесов, под руководством которого сборная России вознеслась до небес на домашнем Чемпионате Мира и превратилась в прах на недавнем Евро, считает, что нашей команде лучше всего сыграть с Турцией.
«Если говорить о сегодняшнем дне, то Турция – наиболее предпочтительный вариант. Мы эту команду хорошо знаем, чаще всего играли с Турцией за последние пять лет. Четыре матча у нас было с Бельгией, а с турками встречались шесть раз. Причём играли достаточно удачно», - сказал Черчесов «Комсомольской правде».
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков представил третью версию «идеального соперника», которым он назвал Австрию.
«Из всех возможных вариантов стыков матчей для сборной России лучше Северная Македония и Австрия. Реально пройти всех, но Северная Македония и Австрия нам более по зубам, чем все остальные. Самый грозный соперник — Польша с Левандовски», - сказал Колосков «Чемпионату».
Канделаки прокомментировала новость о том, что пост главного тренера сборной РФ остается за Карпиным
ТЯЖЕСТЬ ГУБЕРНИЕВА, МЕЧТА УТКИНА И Г..НО ЛОВЧЕВА
Комментатор Дмитрий Губерниев перед жеребьевкой указал на тупиковый путь и пожаловался на тяжесть.
«Обращать внимание на соперников — путь в тупик. Нам со всеми будет тяжело. Даже с Македонией. Если будет Македония, то потом будет второй матч. Наши шансы оцениваю в пропорции 20 на 80. Но он всё равно есть, мы можем поехать на чемпионат мира. Надеюсь, что мы этим воспользуемся. Но фаворитами мы не являемся. Поэтому нет разницы, кто нам достанется. Со всеми будет непросто», — сказал Губерниев «Чемпионату».
Начальница Губерниева по «Матч ТВ» Тина Канделаки и вовсе прогнозирует, что России будет не тяжело, а очень тяжело.
«Ждем жеребьевку стыков. Таким сложным выход на чемпионат мира еще не был. Тем интереснее болеть, верить и переживать за нашу команду», — написала Канделаки в Telegram.
Со своей стороны, комментатор Василий Уткин представил экзотическую и толерантную версию «идеального соперника» сборной России. Им он назвал сборную Украины, которая, хоть и участвует в «стыках», будет разведена с Россией на жеребьевке по политическим соображениям.
«Я не просто рад – я в восторге, что сборная Украины продолжает биться за чемпионат мира. Потому что мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец. Такой матч возможен только на большом турнире. Надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся», — написал Уткин в Telegram.
А вот экс-игрок «Спартака» и Сборной СССР Евгений Ловчев вовсе не в восторге, и говорил «Радиоточке НСН» что сборной России нечего делать на Чемпионате Мира.
«Они (игроки сборной России – прим. НСН) ничего не выполняют, потому что не умеют этого. Кроме того, они трусливые. Ну, выиграем мы какой-то стыковой матч. Но что делать с такой игрой и с такими футболистами на чемпионате мира?» - сказал Ловчев, во время прямого эфира матча Хорватия-Россия покинувший студию «Матч ТВ», посетовав, что игра нашей команды - «говно редкое».
ЧТО ЗНАЧИТ «РАЗВЕЛИ»?
Ну и, конечно, не скупятся на яркие комментарии в соцсетях перед жеребьевкой и простые болельщики.
«Самый смешной вариант: 1. Желаем слабого соперника, 2 Получаем его, 3. Вылетаем от него», - прогнозирует Vasil.ru.
«1. Узнаем своих соперников. 2. Завалераверим. 3. Шапками закидаем. 4. Обо##ёмся. Виновата система. Лимит. Правительство. и т.д. и т.п», - раскладывает ПавликНедвед.
«Македонию не надо, они слишком быстро бегают», - предупреждает Борис Борисов. «Македонцы не меньше хотят попасть на Россию», - отвечает Алексей Петров.
«Да там, если тайно на бумажках представителям 2-й корзины проголосовать, с кем хотят играть, то будет пять ответов «Россия» и один – «Что значит «развели?» - делится инсайдом VanBastenThe Best.
Начало жеребьевки «стыковых матчей» - в 19.00 по московскому времени. Ее прямой эфир можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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