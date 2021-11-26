«Желаем. Получаем. Вылетаем»: Россия готовится к жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022

ТЯЖЕСТЬ ГУБЕРНИЕВА, МЕЧТА УТКИНА И Г..НО ЛОВЧЕВА

Комментатор Дмитрий Губерниев перед жеребьевкой указал на тупиковый путь и пожаловался на тяжесть.

«Обращать внимание на соперников — путь в тупик. Нам со всеми будет тяжело. Даже с Македонией. Если будет Македония, то потом будет второй матч. Наши шансы оцениваю в пропорции 20 на 80. Но он всё равно есть, мы можем поехать на чемпионат мира. Надеюсь, что мы этим воспользуемся. Но фаворитами мы не являемся. Поэтому нет разницы, кто нам достанется. Со всеми будет непросто», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Начальница Губерниева по «Матч ТВ» Тина Канделаки и вовсе прогнозирует, что России будет не тяжело, а очень тяжело.

«Ждем жеребьевку стыков. Таким сложным выход на чемпионат мира еще не был. Тем интереснее болеть, верить и переживать за нашу команду», — написала Канделаки в Telegram.

Со своей стороны, комментатор Василий Уткин представил экзотическую и толерантную версию «идеального соперника» сборной России. Им он назвал сборную Украины, которая, хоть и участвует в «стыках», будет разведена с Россией на жеребьевке по политическим соображениям.

«Я не просто рад – я в восторге, что сборная Украины продолжает биться за чемпионат мира. Потому что мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец. Такой матч возможен только на большом турнире. Надеюсь, что Россия и Украина пробьются – и встретятся», — написал Уткин в Telegram.

А вот экс-игрок «Спартака» и Сборной СССР Евгений Ловчев вовсе не в восторге, и говорил «Радиоточке НСН» что сборной России нечего делать на Чемпионате Мира.

«Они (игроки сборной России – прим. НСН) ничего не выполняют, потому что не умеют этого. Кроме того, они трусливые. Ну, выиграем мы какой-то стыковой матч. Но что делать с такой игрой и с такими футболистами на чемпионате мира?» - сказал Ловчев, во время прямого эфира матча Хорватия-Россия покинувший студию «Матч ТВ», посетовав, что игра нашей команды - «говно редкое».