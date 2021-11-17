«Карпин останется»: Канчельскис оценил перспективы России в стыковых матчах
Если убрать лишние эмоции, российские футболисты выше уровнем, чем Шотландия и Уэльс, а Польша с Робертом Левандовски вполне проходима, сказал НСН Андрей Канчельскис.
Сборная России по футболу вполне может пройти первый раунд «стыковых матчей» отбора на ЧМ-2022, а дальше ей будет проще с британцами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-игрок сборной России по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Ранее определились все участники «стыковых матчей». В первом раунде соперниками команды Валерия Карпина могут стать Польша, Турция, Австрия, Чехия и Северная Македония. Этот матч Россия проведет на своем поле.
«Конечно, все эти команды проходимые. Тем более, что играем дома. Кто лучше или хуже? Кто попадется – тот попадется. Надо выходить и играть, нам некуда деваться, отступать некуда. Левандовски (капитан сборной Польши Роберт Левандовски – прим. НСН) не один играет в футбол, играет сборная Польши. Да, он играет в «Баварии», и понятно, что это топ-уровня нападающий. Но Португалия с Роналду проиграли Сербии. Так что не стоит здесь заострять внимание. Есть и в Турции свои звезды, и в других командах. Все проходимы», - сказал Канчельскис.
В случае успеха в первом раунде «стыков», Россия выйдет в финальный раунд, где может встретиться с Португалией, Италией, Швецией, Шотландией или Уэльсом, которые также попали в число «сеяных».
«Да, конечно, Шотландия и Уэльс выглядят послабее Португалии. И по конкретным футболистам, и по регалиям, и по истории. Шотландия и Уэльс никогда ничего не выигрывали. Если мы выйдем, дай Бог, в финал, конечно, лучше, чтобы кто-то из этих команд попал. Уровень наших футболистов выше, чем у Шотландии и Уэльса, и здесь индивидуальное мастерство может сыграть большую роль. Давайте будем откровенны, мы еще недотягиваем до итальянцев и португальцев. Шотландцев по статистике мы почти всегда обыгрывали, кроме ЧЕ-1992, там был несчастный случай. С Уэльсом тоже статистика хорошая. Мне кажется, с британцами нам будет играть легче. Что касается Швеции, при Черчесове играли с ними две игры, проиграли. Это крепкий орешек, но лучше они, чем Италия или Португалия», - считает экс игрок английских «МЮ» и «Эвертона».
Сборная Италии отправилась в «стыки» из-за того, что не смогла обыграть в гостях немотивированную Северную Ирландию. Канчельскис объяснил, как такое удается британцам.
«Они играют каждую игру, как последнюю, как кубковую, и им все равно против кого выходить. Северная Ирландия потеряла все шансы, но они вышли мотивированным, вне зависимости от того, была бы там Италия или другая команда. В своей время Ирландия играла с Францией и не попала на чемпионат мира только потому, что Тьерри Анри забил рукой. У них это в крови, заряженность на борьбу и сумасшедшую самоотдачу. У шотландцев, ирландцев, у них у всех. У Уэльса то же самое. Сегодня игра, они знают, что надо выйти и отдать все свои силы. Получится – хорошо, не получится – ничего, в следующий раз тоже будем биться. Это не отнимешь у них», - рассказал двукратный чемпион Шотландии в составе «Глазго Рейнджерс».
Канчельскис также высказал мнение, что недавние слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной до «стыковых матчей» так и останутся на уровне эмоций.
«Он на эмоциях это сказал. Думаю, что все будет нормально, отдохнет и будет готовить команду к «стыковым матчам». Конечно, с Хорватией был такой матч... Лучше бы мы пропустили в начале игры, не так было бы обидно. Даже красивый гол в середине или начале игры – это было бы не обидно. А тут сами себе, да еще и в конце. Так что здесь все на нервах и эмоциях было сказано. Но отдохнет, поразмыслит и никуда уходить не будет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН», добавив, что до жеребьевки считает шансы России на выход на ЧМ 50 на 50.
Сборная России, уступив Хорватии 0:1, заняла второе место в отборочной группе к чемпионату мира-2022, который пройдет в Катаре. Три оставшихся путевки на ЧМ от Европы будут разыграны в «стыковых матчах» с участием 12 команд, которых поделят на три группы. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Полуфиналы «стыков» пройдут 24 марта, а финалы - 29 марта 2022 года.
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