«Карпин останется»: Канчельскис оценил перспективы России в стыковых матчах

«Конечно, все эти команды проходимые. Тем более, что играем дома. Кто лучше или хуже? Кто попадется – тот попадется. Надо выходить и играть, нам некуда деваться, отступать некуда. Левандовски (капитан сборной Польши Роберт Левандовски – прим. НСН) не один играет в футбол, играет сборная Польши. Да, он играет в «Баварии», и понятно, что это топ-уровня нападающий. Но Португалия с Роналду проиграли Сербии. Так что не стоит здесь заострять внимание. Есть и в Турции свои звезды, и в других командах. Все проходимы», - сказал Канчельскис.

В случае успеха в первом раунде «стыков», Россия выйдет в финальный раунд, где может встретиться с Португалией, Италией, Швецией, Шотландией или Уэльсом, которые также попали в число «сеяных».

«Да, конечно, Шотландия и Уэльс выглядят послабее Португалии. И по конкретным футболистам, и по регалиям, и по истории. Шотландия и Уэльс никогда ничего не выигрывали. Если мы выйдем, дай Бог, в финал, конечно, лучше, чтобы кто-то из этих команд попал. Уровень наших футболистов выше, чем у Шотландии и Уэльса, и здесь индивидуальное мастерство может сыграть большую роль. Давайте будем откровенны, мы еще недотягиваем до итальянцев и португальцев. Шотландцев по статистике мы почти всегда обыгрывали, кроме ЧЕ-1992, там был несчастный случай. С Уэльсом тоже статистика хорошая. Мне кажется, с британцами нам будет играть легче. Что касается Швеции, при Черчесове играли с ними две игры, проиграли. Это крепкий орешек, но лучше они, чем Италия или Португалия», - считает экс игрок английских «МЮ» и «Эвертона».

Сборная Италии отправилась в «стыки» из-за того, что не смогла обыграть в гостях немотивированную Северную Ирландию. Канчельскис объяснил, как такое удается британцам.

«Они играют каждую игру, как последнюю, как кубковую, и им все равно против кого выходить. Северная Ирландия потеряла все шансы, но они вышли мотивированным, вне зависимости от того, была бы там Италия или другая команда. В своей время Ирландия играла с Францией и не попала на чемпионат мира только потому, что Тьерри Анри забил рукой. У них это в крови, заряженность на борьбу и сумасшедшую самоотдачу. У шотландцев, ирландцев, у них у всех. У Уэльса то же самое. Сегодня игра, они знают, что надо выйти и отдать все свои силы. Получится – хорошо, не получится – ничего, в следующий раз тоже будем биться. Это не отнимешь у них», - рассказал двукратный чемпион Шотландии в составе «Глазго Рейнджерс».

Канчельскис также высказал мнение, что недавние слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста тренера сборной до «стыковых матчей» так и останутся на уровне эмоций.